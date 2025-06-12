Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Miravet ha sido elegido, un año más, como el pueblo más bonito de Tarragona por la revista Viajar. Esta localidad de la comarca de la Ribera d’Ebre vuelve a conquistar a los expertos de la publicación, que destacan su singular belleza, su riqueza histórica y su entorno natural privilegiado como razones de peso para volver a situarla en lo más alto del ranking.

Cada año, la revista Viajar realiza una selección de los pueblos más bonitos de España, eligiendo uno por cada provincia. La lista no solo se basa en la estética del lugar, sino también en su valor patrimonial, su atractivo turístico y su capacidad para ofrecer experiencias únicas. En este 2025, Miravet se mantiene como el claro referente de Tarragona, gracias a una silueta de postal que combina arquitectura tradicional, paisaje fluvial y una historia marcada por la presencia templaria.

“La mejor forma de ver esta silueta es a través del río”, apunta la revista, que recomienda recorrer el Ebro a bordo de sus tradicionales “pas de barca”, unas barcazas sin motor que aún hoy cruzan las aguas. Desde allí se contempla la imagen icónica del pueblo: casas escalonadas sobre el margen derecho del río, coronadas por el imponente Castillo Templario, una fortaleza medieval que domina el paisaje y que ha sido testigo de siglos de historia.

Además del castillo, los visitantes pueden disfrutar de la antigua alfarería de Miravet, de sus tiendas de cerámica artesanal o de su embarcadero histórico. Para Viajar, el encanto del municipio no solo reside en su estética, sino también en su capacidad de preservar tradiciones y ofrecer al turista una experiencia auténtica y alejada de las rutas masificadas.

Ya en 2024, la revista lo describía como “una villa de cuento”, ubicada a poco más de una hora de la capital, en la zona donde se registran algunas de las temperaturas más elevadas de Cataluña durante el verano. Su entorno natural, delimitado por la sierra de Cavalls al norte y el congosto de Miravet al sur, refuerza su carácter singular dentro del interior tarraconense.

En el resto de Cataluña, la selección de Viajar también se ha fijado en lugares de gran valor patrimonial y paisajístico. Rupit i Pruit ha sido escogido como el pueblo más bonito de Barcelona, Cadaqués repite como el de Girona, y Bagergue destaca en la provincia de Lleida. Todos ellos conforman, junto a Miravet, el grupo de joyas rurales catalanas que merecen una visita obligada este 2025.