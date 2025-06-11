Diez pueblos de Tarragona que son ideales para una escapada de fin de semana

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La provincia de Tarragona esconde algunos de los pueblos más pintorescos y sorprendentes de Cataluña, ideales para desconectar de la rutina y disfrutar de la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía local. Desde enclaves medievales a rincones junto al mar, pasando por aldeas de montaña o pueblos con castillos templarios, estas diez localidades ofrecen planes perfectos para una escapada de fin de semana con mucho encanto.

Siurana, en lo alto de un risco y con vistas sobrecogedoras, destaca por su castillo sarraceno, leyendas antiguas y su valor como destino de escalada y senderismo. Miravet, a orillas del Ebro, cautiva con su castillo templario, casco antiguo morisco y la experiencia de cruzar el río en barca tradicional. Montblanc, con su muralla medieval, iglesias góticas y la popular Semana Medieval, es una parada imprescindible para los amantes de la historia.

Prades, conocida como la 'villa roja', combina belleza rural, rutas de montaña y cielos estrellados ideales para la observación astronómica. Horta de Sant Joan fascina con su vínculo con Picasso, su arquitectura medieval y el Parque Natural dels Ports. Altafulla, en plena Costa Dorada, mezcla playas tranquilas, un castillo del siglo XI y un núcleo medieval bien conservado.

En Santes Creus, el protagonista es el monasterio cisterciense, una joya arquitectónica en un entorno de viñedos y senderos. Tamarit ofrece una estampa inolvidable con su castillo junto al mar, playas rodeadas de naturaleza y el Parque Natural del Gaià, ideal para senderistas y amantes de las aves.

L’Ametlla de Mar, con sus calas de aguas cristalinas y ambiente marinero auténtico, invita al relax, al snorkel y a saborear marisco fresco junto al mar. Y en el interior, Porrera despliega todo el encanto del Priorat: viñedos en terrazas, tranquilidad rural, una arquitectura bien conservada y su curiosa colección de relojes de sol.

Tarragona ofrece así una variedad única de escapadas de fin de semana para todos los gustos. Ya sea para sumergirse en la historia medieval, desconectar en la montaña o disfrutar de la brisa marina, estos diez pueblos son una excelente manera de conocer lo mejor del territorio sin salir de la demarcación.