El pueblo a 15 minutos de Tarragona con el buffet libre más antiguo de Cataluña

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En la provincia de Tarragona, existe un buffet libre que ha sabido mantenerse como referente durante casi 50 años. Se trata del Buffet d’Altafulla, ubicado a tan solo 15 minutos de Tarragona, que ostenta el honor de ser el buffet libre más antiguo de la región, además de haber sido distinguido con un Solete Repsol, un reconocimiento que resalta su excelencia gastronómica.

Este restaurante de carretera, abierto en 1977, se presenta como el primer buffet libre de Cataluña y ha conseguido mantener su calidad y sabor a lo largo de casi cinco décadas. Este emblemático restaurante ha evolucionado hasta convertirse en una parada obligada para quienes buscan disfrutar de una experiencia culinaria única, sin dejar de lado la esencia del buffet libre.

Una experiencia gastronómica única



Lo que hace especial al Buffet d’Altafulla es su oferta variada y de alta calidad, que cambia según la estación del año. Desde los tradicionales calçots en invierno hasta una deliciosa paella en verano, cada plato está preparado con esmero, destacando la cocina mediterránea.

Los comensales pueden disfrutar de ensaladas especiales, embutidos, arroces, fideuá, carnes y pescados a la brasa, así como postres caseros. Además, los que prefieren algo más exclusivo pueden optar por la opción a la carta, donde destacan platos como entrecot a la brasa y parrilladas de carne o pescado.

En días laborables, el precio es de 18 € por persona, mientras que los fines de semana y festivos asciende a 25 €. Los niños hasta 8 años tienen tarifas reducidas, lo que lo convierte en una opción ideal para familias.

¿Cómo llegar al Buffet d’Altafulla?



El restaurante está ubicado a tan solo 15 minutos de la ciudad de Tarragona, por lo que es fácil llegar en coche. El acceso se hace a través de la N-340, un trayecto de unos 14 kilómetros que atraviesa las localidades de La Móra y Tamarit. La señalización es clara, y en el kilómetro 1173 de la carretera nacional se encuentra el restaurante.

Respecto al transporte público, se puede coger un tren de Rodalies hasta la estación de Altafulla, que está a solo 10 minutos del restaurante, con un corto paseo hasta llegar. Para quienes viajan desde Barcelona, el trayecto en coche por la AP-7 toma alrededor de una hora y 15 minutos.

El Buffet d’Altafulla cuenta también con una amplia zona de aparcamiento de 2.700 metros cuadrados, ideal para vehículos particulares, camiones y autobuses, lo que facilita la visita de grupos grandes y turistas