Quema completamente un coche en Alcanar

Los Bombers de la Generalitat han trabajado a primera hora de la mañana en un incendio en un vehículo en Alcanar. El aviso ha llegado a las 07.33 horas y se han desplazado con una dotación a la calle de Sant Benet. Según explica el cuerpo de emergencias, el vehículo ha quemado completamente y ninguna persona ha resultado herida. Tampoco ha habido más daños materiales.

Esta madrugada, los Bombers también han hecho salidas por un incendio de otro vehículo a Reus y por el accidente de un camión en la AP-7 en l'Ametlla de Mar que ha quedado atravesado en la vía.