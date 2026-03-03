Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La AP-7 se ha reabierto hacia las 9.20 horas después de varias horas cortada a la circulación en sentido Castellón por un accidente de un camión en l'Ametlla de Mar. El aviso se ha recibido a las 04.25 horas y se han desplazado dos unidades de Bombers y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hasta el kilómetro 290.

Por causas que se desconocen, el conductor del vehículo ha perdido el control del camión y este ha quedado atravesado en la vía. Cuando han llegado los servicios de emergencias, el conductor se encontraba fuera del vehículo ileso. El camión no transportaba mercancías peligrosas. El vehículo ha sufrido un escape de gasóleo y los bomberos han trabajado en la contención.

La AP-7 ha estado cortada a la circulación desde las 04.25 horas hasta las 09.20 horas y se han hecho desvíos por la salida 281 de l'Hospitalet de l'Infant hacia la N-340, ya que se estaba trabajando para retirar el vehículo y limpiar la calzada. Como consecuencia ha habido pequeñas retenciones en este punto de la autopista del Mediterráneo.