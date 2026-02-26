El alcalde de Amposta ofrece billetes de tren a okupas con 85 antecedentes tras desalojarlos

Estado en el que se encontraba uno de los pisos del edificio ocupado de la calle Sant Pere de Amposta, donde malvivía una familia con cuatro menores de edad.ACN

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local han desalojado este jueves un bloque de pisos ocupado ilegalmente en Amposta, donde residían una veintena de personas. El operativo, iniciado a las 9:10 horas por orden judicial, ha puesto fin a una situación que el Ayuntamiento vincula a problemas de salubridad y conflictividad acumulados durante años en el inmueble, situado en el número 9 de la calle Sant Pere.

En el momento de la intervención se encontraban cuatro personas en el interior del edificio, que han sido desalojadas sin incidentes. Según fuentes municipales, el conjunto de los ocupantes acumulaba 85 antecedentes policiales por delitos diversos. Tras el desalojo, el alcalde, Adam Tomàs, ha ofrecido a los desalojados la posibilidad de pagarles un billete de tren, una propuesta que ha sido rechazada por todos ellos.

El edificio, de titularidad privada, consta de diez viviendas y un local comercial. Fue construido durante el boom inmobiliario y pasó posteriormente a manos de un fondo de inversión. Hace cuatro años lo adquirió un propietario particular, momento en el que el consistorio inició los trámites para lograr su desocupación por la vía administrativa vinculada a la seguridad y la salud pública.

En inspecciones anteriores, los Mossos detectaron conexiones fraudulentas al suministro eléctrico y graves condiciones de insalubridad que hacían inhabitables los pisos. A partir de estos informes se aprobó un decreto de alcaldía, avalado por el juzgado contencioso-administrativo de Tarragona, que ha permitido ejecutar el desalojo.

Entre los residentes había una familia con cuatro menores, que se encuentra bajo seguimiento del departamento de Derechos Sociales. El Ayuntamiento asegura que ha trabajado de forma coordinada para atender esta situación y que la Policía Local mantendrá vigilancia en la zona para evitar nuevas ocupaciones.

Una vez vacío el inmueble, el propietario ha iniciado los trabajos para tapiar el edificio, instalar una alarma y retirar enseres. El objetivo es rehabilitar las viviendas para destinarlas al alquiler o a la venta. El bloque se encuentra dentro del ámbito del Pla de Barris i Viles, y el consistorio insiste en la necesidad de cambios normativos que permitan actuar con mayor rapidez en casos similares.