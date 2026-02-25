Una escuela de Tarragona, entre las mejores del mundo en lectura en castellano

El premio se entregó el pasado 19 de febrero durante una gala celebrada en Barcelona.Cedida

La escuela Escola Maria Jesús Ortí i Abella, ubicada en La Sénia, se ha situado entre los mejores centros del mundo en lectura en castellano. El colegio lidera uno de los rankings internacionales de la plataforma educativa Fiction Express, en la que participan más de 9.000 centros de 25 países.

El reconocimiento premia el rendimiento del alumnado en comprensión lectora y competencia lingüística. A través de la plataforma, los estudiantes leen y cocrean novelas junto a autores reconocidos, mientras trabajan habilidades como el análisis, la argumentación y la participación en foros literarios.

El centro ebrense encabeza la clasificación del mundo hispanohablante, compartiendo los primeros puestos con colegios de Cataluña, Canarias y Marruecos. La evaluación se basa en una rúbrica que analiza el uso de las distintas funcionalidades educativas, desde la lectura y las reseñas hasta la interpretación de datos de rendimiento.

El premio se entregó el pasado 19 de febrero durante una gala celebrada en Barcelona, que reunió a autoridades y representantes del ámbito educativo, cultural y empresarial. El reconocimiento consolida al centro como uno de los referentes en innovación lectora a nivel internacional.