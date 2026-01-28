La pastelería tiene una valoración de 4,5 sobre 5 en Google y más de 180 reseñas.Instagram

Dolços Alemany 1912, la histórica pastelería de Amposta fundada en 1912, ha sido distinguida con la Fava de Cacau 2026, uno de los galardones más prestigiosos del sector, donde ha obtenido el premio a la pastelería de mayor valor histórico de Cataluña. Este reconocimiento se ha entregado durante la gala que ha tenido lugar este fin de semana en Sant Vicenç dels Horts, en el marco de la Mostra Internacional de Pastisseria.

La pastelería, ubicada en el carrer Sant Josep, 19, cuenta con una valoración de 4,5 sobre 5 en Google y más de 180 reseñas, donde destacan la atención del personal, la frescura de los productos y la delicadeza en la presentación. Los clientes elogian especialmente sus croissants, pasteles y productos de bollería.

Dolços Alemany 1912 destaca por su oferta variada, ya que dispone de pasteles grandes e individuales, bollería, productos salados como croissants de jamón y queso, y opciones refrescantes como smoothies y frappés elaborados con ingredientes naturales.

La historia del obrador también ha sido clave para su reconocimiento. Fundada por Joan Alemany Bergamasquí y conocida a lo largo de los años como Dulces La Estrella o Pastisseria Alemany Jiménez, la pastelería ha sabido conservar la esencia de sus recetas centenarias mientras se adapta a los gustos actuales.

Además de Dolços Alemany 1912, otras pastelerías de Tarragona se han colado entre las 50 mejores de Cataluña. Entre ellas se encuentran Cal Jan (Torredembarra), Bahía (L’Ampolla), Larrosa (Flix), Confiteria Padreny (Reus), Peralta Pastissers (Tortosa), Xocosave (Riudoms), Rossana (Calafell) y L’Obrador (El Vendrell).