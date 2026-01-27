El mejor pastelero de Tarragona: «Cuidamos el producto y el cliente como si fueran nuestra casa»

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Hablar de la pastelería Cal Jan es hablar de excelencia, constancia y pasión por el oficio. Con sede principal en Torredembarra y presencia en el Mercado Central de Tarragona, este proyecto familiar se ha consolidado como un referente indiscutible del sector, avalado por años de reconocimientos y premios que sitúan la casa entre las mejores pastelerías del país.

Detrás de este éxito hay las manos de Rafel Aguilera, que lidera el proyecto junto con su sobrino Adrià Aguilera, jefe de obrador, y Magí Rovira, con la implicación constante de varios miembros de la familia. Fundada en el 2012, Cal Jan no nace tanto de un relevo generacional sino como de una ilusión compartida: la de construir una pastelería donde la calidad, el producto artesanal y el trato próximo sean el eje central del día a día.

Qué manos son las que están detrás de la pastelería Cal Jan

Pastisseria Cal Jan es una empresa familiar formada por mí, Rafel Aguilera, junto con mi sobrino Adrià Aguilera, que ejerce como jefe de obrador, y con Magí Rovira. La empresa fue fundada el año 2012 por mis hermanos Jordi y Siscu.

El proyecto cuenta también con la implicación activa de otros miembros de la familia y parejas, que ocupan diferentes roles dentro de la empresa.

Más que una empresa con relevo generacional, el origen de Cal Jan nace de la ilusión compartida por un proyecto familiar, en el cual todos los integrantes formamos parte de la primera generación.

¿Cuántos años hace que recibáis el reconocimiento del Haba de Cacao?

Entre los años 2020 y 2026 hemos sido reconocidos de manera ininterrumpida con el distintivo Haba de Cacao, que distingue las 50 mejores pastelerías de Cataluña. Además, los años 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 hemos recibido el Haba de Oro en la mejor pastelería del Campo de Tarragona y de las Tierras del Ebro.

¿Cuál es vuestro secreto para mantener este reconocimiento?

El secreto es el trabajo que hacemos día a día todos los que estamos implicados, sintiendo la pastelería como nuestra casa. Cuidamos el producto, cuidamos al cliente y ofrecemos aquello que nosotros mismos nos comeríamos. Apostamos por la innovación y la modernidad, pero siempre con las raíces muy claras de la gastronomía pastelera, de la cultura catalana y de los gustos que nos son propios. El equilibrio entre todos estos elementos es el que nos permite mantener este nivel y recibir este reconocimiento.

Una de vuestras especialidades es el panetone, que también ha obtenido premios. ¿Qué otros productos triunfan?

Una de nuestras especialidades es el panetone, con el cual hemos obtenido premios importantes. Sin embargo, también triunfa nuestra cafetería, Sal y Sucre, donde ofrecemos una bollería de calidad, elaborada diariamente que tiene mucho éxito.

Además, destacan los productos de impulso, que nos gusta que en todas las casas estén presentes, como magdalenas, cakes, carquiñoles o melindros, muy producidos de manera artesanal. Y a medida que se acerque la Pascua, ofreceremos, además de las monas tradicionales de bizcocho o de brioche, una gran variedad de figuras de chocolate únicas, diseñadas y elaboradas íntegramente en nuestra casa.

¿Qué es lo que diferencia vuestro panetone de los otros?

Nuestro panetone se diferencia de los otros porque tenemos una manera de hacerlo simple y clara, basada en muy buenos ingredientes y en una metodología muy rigurosa. Tenemos muy claro el objetivo donde queremos llegar y cuidamos especialmente todos los procesos, que son precisamente lo que hace que este producto sea tan exigente.

La suma de todo eso, junto con el cariño que ponemos, da como resultado un producto de calidad que gusta a mucha gente, y creo que está aquí donde todo acaba traduciéndose en forma de premio.

Hacia donde queréis seguir creciendo después de estos éxitos

Siempre sacamos nuevos productos, porque nos gusta innovar tanto en la pastelería que podemos llamar tradicional como en nuevas combinaciones de sabores y texturas. Creamos rellenos propios para nuestros cruasanes, piezas de bollería que sorprendan y pizzas originales y diferentes, pensadas para seguir sorprendiendo a nuestros clientes. Además, los helados artesanales son una aventura nueva que empezamos el verano pasado.

¿Cuántos establecimientos tenéis actualmente?

Actualmente tenemos nuestra tienda principal en Torredembarra, la cafetería que denominamos Sal y Sucre y un puesto en el Mercado Central de Tarragona. También participamos en acontecimientos con las pizzas al taglio y nuestros helados.

En estos momentos nos centramos en consolidar todo lo que hemos conseguido establecer, poniendo el foco al mejorar procesos y mantener el nivel alcanzado, que para nosotros ya representa un reto importante.

Después de años consecutivos recibiendo el distintivo Haba de Cacao y el Haba de Oro como mejor pastelería del Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro, Cal Jan mira al futuro con los pies al suelo. La innovación constante, los nuevos productos, los helados artesanales o el éxito del panetone conviven con una idea clara: consolidar lo que ya se ha conseguido y seguir haciendo las cosas bien. «Mantener el nivel ya es todo un reto», afirma Aguilera, consciente de que el verdadero premio es seguir siendo fieles a una manera de hacer que el público reconoce y valora.