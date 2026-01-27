Torredembarra tiene la mejor pastelería de Tarragona y está entre las 'top' de Cataluña

La pastelería Cal Jan, de Torredembarra, ha sido distinguida como la mejor del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre tras recibir la Fava d’Or 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector en Cataluña. El obrador también ha obtenido la Fava de Cacau, que lo sitúa oficialmente entre las 50 mejores pastelerías catalanas del año.

El galardón se ha entregado durante la gala que ha tenido lugar este fin de semana en Sant Vicenç dels Horts, en el marco de la Muestra Internacional de Pastelería, un evento de referencia que reúne cada año a profesionales, maestros pasteleros y especialistas del mundo dulce. El jurado ha valorado la calidad del producto, el dominio técnico y una trayectoria coherente que combina tradición artesanal e innovación.

Este nuevo reconocimiento se suma a un palmarés de primer nivel que ha dado proyección internacional al obrador de Torredembarra. Entre sus logros destacan el premio al mejor panettone de chocolate de España en 2021 y 2025, el subcampeonato mundial de panettone de chocolate en 2023 y el tercer puesto mundial en la categoría de panettone clásico ese mismo año.