El pueblo de Tarragona que se ha hecho famoso por sus hojuelas y buñuelos de viento

En Ulldemolins, un municipio de menos de 500 habitantes, se encuentra un auténtico tesoro de la repostería local, la Pastisseria Pepi. Este establecimiento, situado en la calle Major, número 3, se ha convertido en el lugar de referencia para los amantes de los dulces artesanos.

La estrella de la pastelería son, sin duda, los buñuelos de viento, una delicia que, habitualmente se prepara con harina de trigo, manteca y huevos, frita en aceite caliente hasta que se infla y adquiere una textura ligera y aireada, aunque pueden rellenarse con cremas o chocolate.

Muchos de los clientes de la Pastisseria Pepi optan por disfrutar de los buñuelos de viento especialmente durante los fines de semana y triunfan los que son servidos con nata montada natural. Además, se conservan tan bien que mantienen su sabor durante varios días.

Otro de los dulces imprescindibles en este establecimiento son las hojuelas, un dulce tradicional que tiene su origen en España y es especialmente popular durante la Semana Santa y la Navidad. Aunque los ingredientes varían según la región, en Pastisseria Pepi las hojuelas se preparan con una masa a base de harina, frita en aceite y espolvoreada con azúcar, ofreciendo un sabor único y casero.

Los productos que se venden en la pastelería están elaborados de manera artesanal, lo que garantiza una frescura y un sabor inigualables. Y, por si fuera poco, el establecimiento ofrece una excelente selección de cafés, con opciones como la leche de avena, pensadas para adaptarse a los gustos de todos los clientes.

Ulldemolins es un municipio situado en el norte de la comarca del Priorat, en un hermoso desfiladero del valle del río Montsant. Este pintoresco pueblo es conocido por sus impresionantes paisajes naturales y su rico patrimonio histórico.

Uno de sus edificios más emblemáticos es la iglesia de Sant Jaume, construida en el siglo XVI y considerada una de las mejores obras arquitectónicas renacentistas de Cataluña. Su campanario de cinco niveles y su planta combinada cuadrada, octogonal y circular son características únicas que la hacen especial.

Otro punto destacado es el Santuari de la Mare de Déu de Loreto, un templo del siglo XVII ubicado en lo alto del municipio, desde donde se disfruta de una panorámica espectacular. Además, su interior alberga pinturas de estilo bizantino que añaden valor histórico a este lugar religioso.

Ulldemolins también conserva vestigios de su pasado medieval, como el Portal de Roser, uno de los antiguos accesos a la localidad, que es uno de los pocos que se ha mantenido intacto. El pueblo se encuentra rodeado de naturaleza, con la famosa Sierra del Montsant a su alrededor, que alberga varias ermitas construidas entre los siglos XII y XVI.

Las ermitas de Sant Bartomeu, Sant Antoni y Santa Magdalena son algunas de las más destacadas, y esta última es conocida como la «catedral del Montsant». Además, la zona cuenta con un refugio, un área de acampada, un bar y zonas de picnic, y es el punto de partida de rutas que conducen a lugares espectaculares como el Toll de l’Ou, el Congost de Fraguerau o les Cadolles Fondes.

Ulldemolins es, sin lugar a dudas, un destino que combina tradición, naturaleza y gastronomía, y donde los dulces de Pastisseria Pepi son una excelente manera de descubrir el sabor de este encantador pueblo.