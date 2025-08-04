Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La ruta al Niu de l'Àliga, ubicada en el municipio de Mont-ral, es una de las excursiones más refrescantes y sorprendentes que se pueden hacer en Tarragona. Este sendero, de unos siete kilómetros, culmina en una poza de aguas cristalinas y una pequeña cascada escondida entre montañas, y se ha convertido en una de las escapadas favoritas para quienes buscan naturaleza, senderismo y un baño revitalizante en plena época estival.

Con temperaturas que fácilmente superan los 35 grados en muchas zonas de la provincia durante el verano, esta refrescante ruta se presenta como una alternativa para combatir el calor. La comarca de l'Alt Camp ofrece paisajes espectaculares y rincones impresionantes como esta piscina natural alimentada por el río Glorieta.

El Niu de l'Àliga —cuyo nombre significa «nido del águila»— es un enclave idílico rodeado de frondosa vegetación y paredes rocosas, lo que le da un aire casi mágico. Esta poza ha sido durante siglos un lugar frecuentado por lugareños debido a su cercanía con la masía Mas de Forès, y hoy continúa atrayendo a senderistas y amantes de la naturaleza, especialmente durante los meses de julio y agosto.

Para llegar hasta ella, se puede iniciar la caminata desde varios puntos, siendo Alcover y Mont-ral las opciones más habituales. El recorrido no presenta grandes dificultades, aunque es recomendable llevar buen calzado, agua y protección solar, ya que el tramo, aunque accesible, atraviesa zonas montañosas. El esfuerzo de la caminata se ve más que recompensado al llegar a este rincón escondido de Tarragona.

A pesar de su creciente popularidad, el Niu de l'Àliga sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Cataluña. Su belleza intacta y la tranquilidad que se respira en el entorno la convierten en una de las mejores piscinas naturales del país. Sin duda, una escapada ideal para los fines de semana calurosos en los que apetece huir del asfalto y sumergirse en la naturaleza.

Para llegar desde Tarragona, basta con tomar la A-27 hasta llegar a Alcover. Desde allí, se accede en coche al área recreativa del Mas de Forès, donde comienza la ruta a pie. Cabe tener en cuenta que el aparcamiento en esta zona es de pago.