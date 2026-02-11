Un juzgado abre diligencias por la destrucción de la imagen de Virgen de la Cinta en Roquetes

El juzgado de Tortosa ha abierto diligencias por la destrucción de la imagen de la Virgen de la Cinta en el Mont Caro, en Roquetes (Baix Ebre), después de la denuncia por discriminación religiosa y delito de odio interpuesta por la Fundación Española de Abogados Cristianos.

Según la organización de juristas, la escultura mariana, cortada en piedra y colocón en 1956 por la sección Tortosina de la Unión Excursionista de Cataluña, «fue arrancada de su hornacina, decapitada y fragmentada, quedando el pedestal destruido y el lugar completamente vacío». La imagen fue encontrada en estas condiciones el pasado 27 de octubre.

En su denuncia, Abogados Cristianos acusa los responsables de los delitos de daños agravados por discriminación religiosa y delito de odio, al considerar que no se trata de un acto vandálico aleatorio, sino de una destrucción sistemática dirigida contra una imagen sagrada cristiana.

Además, ha solicitado diligencias de investigación, así como la petición de grabaciones de videovigilancia existentes en la zona, «ya que la hornacina se encuentra próxima a antenas de comunicación que disponen de sistemas de seguridad».

«Los símbolos cristianos forman parte del patrimonio cultural y religioso de nuestro país. La justicia y las instituciones tienen que proteger este patrimonio ante los incesantes ataques de cristianofobia que sufren los españoles», opina la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.