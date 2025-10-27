Acto vandálico: destrozan la Virgen de la Cinta del MontCaro

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Indignación en las Terres de l'Ebre. Un usuario ha mostrado a las redes sociales cómo la imagen de la Virgen de la Cinta situada en la cumbre de MontCaro ha aparecido destrozada.

El Ayuntamiento de Roquetes ha denuncia públicamente el acto vandálico y ha comunicado los hechos a la Policía Local y a los Mossos d'Esquadra. Por este motivo se ha abierto una investigación y se analizará el contenido de las cámaras de seguridad del recinto para identificar a los autores de los destrozos.

Desde el consistorio del Baix Ebre piden la colaboración ciudadana para identificar al autor o los autores de los hechos, en caso de tener información.