La planta única en el mundo que solo crece en las montañas de Tarragona

En las laderas rocosas del macizo del Port, entre Alfara de Carles y Roquetes, se ha descubierto una planta que solo existe en esta zona de Tarragona: la Sideritis royoi, una especie de menta de montaña única en el mundo. El hallazgo ha sido validado por la Sociedad Botánica Española (SEBOT), que destaca la importancia de identificar nuevas especies para conservar la biodiversidad.

La descripción formal de Sideritis royoi también se publicó recientemente en la revista científica internacional Taxonomy, donde se confirma que se trata de una especie diferente tras décadas de confusión con otras Sideritis similares. Solo se conocen menos de cien individuos, todos adaptados a altitudes comprendidas entre 1.080 y 1.325 metros, en zonas de alta montaña de los Ports.

Esta planta se distingue por características morfológicas únicas, como sus hojas superiores subespinescentes y la inflorescencia extremadamente compacta, rasgos que la separan claramente de sus parientes cercanas. El nombre “royoi” rinde homenaje al botánico Ferran Royo Pla, fallecido en 2016, cuya labor fue clave para el estudio de la flora de la región.

El descubrimiento se enmarca en un contexto más amplio, ya que durante 2024 y 2025, la SEBOT ha descrito 80 especies nuevas para la ciencia, que incluyen plantas con flores, helechos y musgos. Estos hallazgos destacan la intensa actividad investigadora de los botánicos españoles y la relevancia internacional de su trabajo en conservación y taxonomía.

Los especialistas señalan que documentar especies endémicas como Sideritis royoi es crucial para diseñar estrategias de conservación frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Cada nueva especie identificada permite conocer mejor los ecosistemas locales y los recursos genéticos que albergan, asegurando que no desaparezcan antes de ser reconocidas.

El hallazgo de Sideritis royoi confirma la riqueza botánica de Tarragona y la singularidad de los Ports, un entorno donde las condiciones de alta montaña han permitido la evolución de especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Para la comunidad científica y la sociedad, este descubrimiento refuerza la necesidad de proteger estos espacios únicos, donde la vida vegetal continúa sorprendiendo con secretos que solo la investigación meticulosa puede revelar.