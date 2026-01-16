El pueblo de Tarragona donde se hace la mejor miel del mundo

El Perelló, en el Baix Ebre, se ha convertido en el epicentro de la apicultura ecológica internacional gracias a la empresa familiar Mel Muria, que recientemente ha recibido dos medallas de oro y una de plata en la XVIII edición del Premio Internacional BIOLMIEL, uno de los certámenes más prestigiosos dedicados a la miel orgánica.

El concurso, celebrado en la localidad italiana de Bari, evalúa cada año las mejores mieles ecológicas del mundo a través de un riguroso proceso que combina análisis fisicoquímicos en laboratorios especializados y catas organolépticas supervisadas por un jurado internacional de expertos. Este año participaron 63 apicultores de nueve países, presentando un total de 228 muestras entre mieles monoflorales y poliflorales.

Mel Muria, en El Perelló, ha logrado colocar sus mieles entre las mejores del mundo.Cedida

Las mieles premiadas de Mel Muria fueron su biomiel de alta montaña y la de tomillo, que se llevaron el oro, mientras que la biomiel de naranjo obtuvo la plata. Estas distinciones confirman el nivel de excelencia que ha alcanzado la empresa a nivel mundial y consolidan su reputación como referente en apicultura ecológica.

Rafel Muria, representante de la quinta generación de la familia al frente del negocio, asegura que estos reconocimientos son “un orgullo enorme y un premio al trabajo de varias generaciones”. Destaca que apostar por la apicultura sostenible, respetuosa con las abejas y el territorio, es la clave para mantener la calidad y singularidad de sus productos.

Además de los galardones, la empresa resalta la labor de su equipo, que comparte los valores de la compañía y contribuye a que cada miel tenga una personalidad única. La combinación de tradición, innovación y respeto por el medio ambiente hace que la producción de Mel Muria destaque entre las mejores del mundo.

Con este nuevo éxito internacional, Mel Muria refuerza su posición como líder en miel ecológica tanto en España como en el extranjero, situando a El Perelló en el mapa global de la apicultura de alta calidad y consolidando su legado familiar iniciado en 1810.