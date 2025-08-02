Este municipio de Tarragona será el más envejecido de Cataluña dentro de 10 años: más del 30% tendrá 65 o más años

La Ametlla de Mar se convertirá en el 2034 en el municipio catalán de más de 5.000 habitantes con la población más envejecida, según las últimas proyecciones demográficas publicadas por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Si se cumplen las previsiones, un 31,9% de sus residentes tendrán 65 años o más dentro de diez años.

Este porcentaje sitúa el municipio ebrense al frente del ranking de municipios catalanes con mayor proporción de población envejecida. Actualmente, La Ametlla de Mar cuenta con 7.347 habitantes (cifras del 2024), pero se prevé que en el 2034 tendrá 7.715, un aumento moderado del 5% (368 personas más). A pesar de este crecimiento, el envejecimiento demográfico será notable: sólo el 9,4% de la población tendrá entre 0 y 15 años, mientras que un 58,7% se encontrará entre los 16 y los 64 años.

Esta situación no es única en las Tierras del Ebro. En séptima posición del mismo ranking encontramos la Ràpita, que en el 2034 tendrá un 28,2% de su población con 65 años o más, también por encima de la media catalana.

Con respecto al Camp de Tarragona, el primer municipio que aparece en la lista es Roda de Berà, que el año 2034 tendrá un 27,8% de la población con 65 años o más. Roda de Berà experimentará un crecimiento más significativo que La Ametlla: de los 8.027 habitantes actuales, se prevé que el municipio llegue a los 9.505 en el 2034, con un aumento de población del 18,4%. Según las mismas proyecciones, el 12,6% tendrá entre 0 y 15 años, el 59,6% estará en edad laboral (entre 16 y 64 años), y casi un tercio de la población ya habrá superado los 65.