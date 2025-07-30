Demografía
El pueblo de Tarragona que será el que más población ganará de Cataluña los próximos 10 años
Según las previsiones del Idescat, dos municipios de Tarragona liderarán el crecimiento demográfico en el país durante la próxima década, con un aumento liderado por la migración
Según las últimas previsiones publicadas por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), Cunit y Calafell serán los dos municipios de más 5.000 habitantes que más población ganarán de toda Cataluña en los próximos diez años. Con un aumento estimado de 11.848 nuevos habitantes hasta el 2034, estos municipios del Baix Penedès experimentarán un crecimiento porcentual superior al 23%, cifras que los sitúan al frente de la expansión demográfica en el territorio catalán.
Este incremento tan acentuado no se limita sólo a estos dos municipios, sino que refleja una tendencia más amplia dentro del Baix Penedès, comarca que se prevé que sume más de 30.000 nuevos residentes en una década, lo que representa aproximadamente un tercio de su población actual. El principal motor de este crecimiento será la migración, motivada por el atractivo creciente de la zona como periferia residencial de Barcelona, en un contexto de desaceleración del crecimiento en la capital catalana.
|Población a 1 de enero
|Crecimiento 2024–2034
|Población por edad 2034 (%)
|2024
|2034
|Absoluto
|(%)
|0 a 15 años
|16 a 64 años (%)
|65 años o más (%)
|Cunit
|15.750
|20.132
|4.382
|27,8
|12,6
|61,6
|25,8
|Calafell
|31.567
|39.033
|7.466
|23,7
|12,4
|62,6
|25,0
|Catllar, el
|5.215
|6.336
|1.121
|21,5
|14,4
|63,7
|21,9
|Mont-roig del Camp
|14.185
|17.082
|2.897
|20,4
|13,1
|61,6
|25,3
|Salou
|30.442
|36.563
|6.121
|20,1
|13,1
|66,6
|20,3
|Roda de Berà
|8.027
|9.505
|1.478
|18,4
|12,6
|59,6
|27,8
|Torredembarra
|17.953
|20.891
|2.938
|16,4
|12,3
|63,0
|24,7
|Vendrell, el
|40.652
|46.384
|5.858
|14,5
|13,2
|64,4
|22,4
|Altafulla
|5.809
|6.633
|824
|14,2
|13,0
|63,4
|23,6
|Vila-seca
|21.566
|24.703
|3.137
|14,5
|13,1
|65,1
|21,8
|Reus
|109.961
|122.519
|12.558
|11,4
|13,4
|64,9
|21,7
|Alcover
|5.334
|5.927
|593
|11,1
|13,0
|62,5
|24,5
|Constantí
|6.921
|7.635
|714
|10,3
|14,0
|62,4
|23,6
|Tarragona
|141.018
|154.720
|13.702
|9,7
|13,5
|64,9
|21,7
Otros municipios del Campo de Tarragona, como El Catllar, Mont-roig del Camp o Salou, también registrarán incrementos destacados de población, con tasas de crecimiento superiores al 20%, un dato que sólo alcanzarán una decena de municipios en toda Cataluña. En el caso de Salou, su peso como destinación turística y residencial sigue siendo clave.
Por el contrario, grandes ciudades como Tarragona y Reus también verán aumentar su población, pero a un ritmo más moderado, con incrementos del 9,7% y el 11,4%, respectivamente.