El pueblo de Tarragona que será el que más población ganará de Cataluña los próximos 10 años

Según las últimas previsiones publicadas por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), Cunit y Calafell serán los dos municipios de más 5.000 habitantes que más población ganarán de toda Cataluña en los próximos diez años. Con un aumento estimado de 11.848 nuevos habitantes hasta el 2034, estos municipios del Baix Penedès experimentarán un crecimiento porcentual superior al 23%, cifras que los sitúan al frente de la expansión demográfica en el territorio catalán.

Este incremento tan acentuado no se limita sólo a estos dos municipios, sino que refleja una tendencia más amplia dentro del Baix Penedès, comarca que se prevé que sume más de 30.000 nuevos residentes en una década, lo que representa aproximadamente un tercio de su población actual. El principal motor de este crecimiento será la migración, motivada por el atractivo creciente de la zona como periferia residencial de Barcelona, en un contexto de desaceleración del crecimiento en la capital catalana.

Población a 1 de enero Crecimiento 2024–2034 Población por edad 2034 (%) 2024 2034 Absoluto (%) 0 a 15 años 16 a 64 años (%) 65 años o más (%) Cunit 15.750 20.132 4.382 27,8 12,6 61,6 25,8 Calafell 31.567 39.033 7.466 23,7 12,4 62,6 25,0 Catllar , el 5.215 6.336 1.121 21,5 14,4 63,7 21,9 Mont-roig del Camp 14.185 17.082 2.897 20,4 13,1 61,6 25,3 Salou 30.442 36.563 6.121 20,1 13,1 66,6 20,3 Roda de Berà 8.027 9.505 1.478 18,4 12,6 59,6 27,8 Torredembarra 17.953 20.891 2.938 16,4 12,3 63,0 24,7 Vendrell , el 40.652 46.384 5.858 14,5 13,2 64,4 22,4 Altafulla 5.809 6.633 824 14,2 13,0 63,4 23,6 Vila-seca 21.566 24.703 3.137 14,5 13,1 65,1 21,8 Reus 109.961 122.519 12.558 11,4 13,4 64,9 21,7 Alcover 5.334 5.927 593 11,1 13,0 62,5 24,5 Constantí 6.921 7.635 714 10,3 14,0 62,4 23,6 Tarragona 141.018 154.720 13.702 9,7 13,5 64,9 21,7

Otros municipios del Campo de Tarragona, como El Catllar, Mont-roig del Camp o Salou, también registrarán incrementos destacados de población, con tasas de crecimiento superiores al 20%, un dato que sólo alcanzarán una decena de municipios en toda Cataluña. En el caso de Salou, su peso como destinación turística y residencial sigue siendo clave.

Por el contrario, grandes ciudades como Tarragona y Reus también verán aumentar su población, pero a un ritmo más moderado, con incrementos del 9,7% y el 11,4%, respectivamente.