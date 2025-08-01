Este será el pueblo más joven del Camp de Tarragona el año 2034: casi un 15% de la población tendrá 15 años o menos

El Catllar se convertirá el año 2034 en el municipio con la población más joven del Camp de Tarragona, según las previsiones demográficas publicadas por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) que analizan la evolución de la población por tramos de edad. Con un 14,4% de su población menor de 15 años, el municipio supera el resto de localidades en porcentaje de jóvenes.

Este porcentaje, combinado con un 63,7% de población en edad activa (entre 16 y 64 años), y sólo un 21,9% de mayores de 65 años, hace del Catllar uno de los municipios con una estructura demográfica más equilibrada y joven del territorio. Esta tendencia se atribuye a un crecimiento sostenido de la población, que pasará de 5.215 habitantes en el 2024 en 6.336 en el 2034, con un incremento del 21,5%.

Población a 1 de enero Crecimiento 2024–2034 Población por edad 2034 (%) 2024 2034 Absoluto (%) 0 a 15 años 16 a 64 años (%) 65 años o más (%) Cunit 15.750 20.132 4.382 27,8 12,6 61,6 25,8 Calafell 31.567 39.033 7.466 23,7 12,4 62,6 25,0 Catllar , el 5.215 6.336 1.121 21,5 14,4 63,7 21,9 Mont-roig del Camp 14.185 17.082 2.897 20,4 13,1 61,6 25,3 Salou 30.442 36.563 6.121 20,1 13,1 66,6 20,3 Roda de Berà 8.027 9.505 1.478 18,4 12,6 59,6 27,8 Torredembarra 17.953 20.891 2.938 16,4 12,3 63,0 24,7 Vendrell , el 40.652 46.384 5.858 14,5 13,2 64,4 22,4 Altafulla 5.809 6.633 824 14,2 13,0 63,4 23,6 Vila-seca 21.566 24.703 3.137 14,5 13,1 65,1 21,8 Reus 109.961 122.519 12.558 11,4 13,4 64,9 21,7 Alcover 5.334 5.927 593 11,1 13,0 62,5 24,5 Constantí 6.921 7.635 714 10,3 14,0 62,4 23,6 Tarragona 141.018 154.720 13.702 9,7 13,5 64,9 21,7

Otros municipios como Constantí (14,0%) o Reus (13,4%) también presentan porcentajes elevados de población infantil, pero no superan las cifras del Catllar. En el caso de Salou, a pesar de tener el porcentaje más alto de población en edad activa (66,6%), su peso infantil es ligeramente inferior (13,1%) y cuenta con un porcentaje similar de población envejecida (20,3%).