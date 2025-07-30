Sucesos
Una cepa humeante en Xerta hace saltar todas las alarmas
Que la cepa quemara dentro del perímetro del incendio forestal de Paüls, extinguido a principios de mes, ha aumentado la preocupación de los servicios de emergencia
Los Bomberos de la Generalitat han intervenido esta tarde para extinguir una cepa que humeaba en el término municipal de Xerta dentro del perímetro del incendio forestal de Paüls, extinguido a principios de este mes.
El aviso, recibo a las 17.04 horas, alertaba de una columna de humo a la zona. En respuesta, se ha activado un dispositivo con 10 dotaciones, incluyendo 9 vehículos de bomberos terrestres y 1 helicóptero MAER, así como equipos especializados como el GRAF (Grupo de Actuaciones Forestales) y el EPAF (Equipo de Prevención de Actuaciones Forestales).
A pesar de la magnitud del dispositivo, los Bomberos han confirmado que el incidente no ha tenido una gran relevancia, y que no ya estado necesario que todos los efectivos desplegados trabajaran a la intervención. La respuesta tan amplia ha sido motivada porque la cepa humeaba dentro del perímetro del incendio forestal reciente, hecho que ha aumentado el nivel de preocupación y justificó un gran despliegue preventivo.
Baix Ebre
Pep Santos Alasà