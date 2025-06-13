Ni Reus ni Valls: este es el pueblo más grande de Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Aunque muchas veces se asocian los pueblos más conocidos de la provincia de Tarragona con su extensión y relevancia, hay uno que destaca por encima de todos en cuanto a superficie. Se trata de Tortosa que, con una extensión de 219,13 kilómetros cuadrados, es la localidad más grande de la provincia.

Ubicada en el corazón de las Terres de l'Ebre, Tortosa no solo destaca por su tamaño, sino también por su importancia histórica y cultural. Es la capital de la comarca del Baix Ebre y un referente en los ámbitos agrícola, comercial e industrial. En su territorio se pueden encontrar monumentos que dan cuenta de su rico pasado, como el majestuoso castillo de la Suda, la imponente catedral de Santa María y otros edificios modernistas.

Además, su Fiesta del Renacimiento, celebrada cada julio, rememora su esplendor en el siglo XVI, siendo declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. El río Ebro, que atraviesa Tortosa, le aporta un valor paisajístico inigualable, ofreciendo vistas panorámicas desde sus puentes y paseos. La ciudad está rodeada por los parques naturales del Delta del Ebro y Els Ports, y forma parte de las Terres de l'Ebre, una zona declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Si nos fijamos en la lista completa de los municipios más grandes de Tarragona por superficie, la clasificación queda de la siguiente manera: Tortosa (219,13 km²), seguida de Tivissa (209,22 km²), Amposta (138,56 km²), Roquetes (137,19 km²), y Batea (127,65 km²). A continuación, encontramos Ulldecona (126,81 km²), Horta de Sant Joan (118,86 km²), Flix (116,22 km²), y La Sénia (108,7 km²).

Otros municipios como Deltebre (106,35 km²), Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (102,7 km²), El Perelló (100,62 km²), Riba-roja d'Ebre (99,21 km²), Montblanc (91,51 km²), Mas de Barberans (79,19 km²), Ascó (73,51 km²), Aiguamúrcia (72,77 km²), El Montmell (72,55 km²), Querol (72,2 km²) y Gandesa, con 71,12 km² también figuran en la lista.

Así pues, aunque destinos como Reus, Cambrils o Salou son más conocidos por sus atractivos turísticos o tienen un número de habitantes mayor, es Tortosa la que se lleva la corona en cuanto a extensión territorial.