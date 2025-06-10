El pueblo más pequeño de Tarragona: una decena de calles y 400 habitantes

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En la comarca del Alt Camp, El Rourell destaca como el municipio más pequeño de toda la provincia de Tarragona, con una superficie de solo 2,32 kilómetros cuadrados. Este pueblo, que cuenta con menos de una decena de calles y una población que ronda los 400 habitantes, ha logrado mantener su esencia rural y su encanto a pesar de su diminuto tamaño.

El Rourell limita al sur con Vilallonga y El Morell, al norte con Alcover y La Masó, al este con Vallmoll, y al oeste con Vilallonga y Perafort. Rodeado por un entorno natural, su pequeño tamaño no impide que este municipio tarraconense ofrezca una gran riqueza paisajística y cultural.

El nombre del pueblo proviene de la palabra ‘roble’, árbol que también se encuentra representado en su escudo, y que hace referencia a una de las principales características naturales del lugar. Además, El Rourell se encuentra atravesado por dos ríos que definen su geografía: el río Francolí, que fluye de norte a sur, y el río Glorieta, cuya cuenca también recorre la zona, otorgándole una belleza singular a este municipio.

La simplicidad de sus calles y la tranquilidad que se respira en cada rincón son parte de su atractivo, tanto para los pocos habitantes que residen allí como para los visitantes que se acercan en busca de una experiencia más pausada y cercana a la naturaleza.

Este pequeño municipio, alejado del bullicio de las grandes ciudades, demuestra que la calidad de vida no siempre está ligada a la extensión territorial. Así pues, a tan solo unos minutos de la ciudad de Tarragona, El Rourell sigue siendo un lugar donde el tiempo parece transcurrir de manera más pausada, alejado del bullicio de las grandes ciudades.