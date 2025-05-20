El pueblo de Tarragona donde se hace la mejor miel de Cataluña

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La Mel de l’Avi Lluís ha sido reconocida como la mejor de Cataluña tras obtener el premio Reina de les mels en el V Concurso ‘Les millors mels catalanes’. Este producto artesanal, elaborado en el municipio tarraconense del Perelló, se ha impuesto entre las 74 muestras presentadas por su calidad excepcional en aroma, sabor, textura y aspecto.

Este reconocimiento se ha entregado con motivo del Día Internacional de la Abeja, que tuvo lugar ayer lunes, en un acto celebrado en la Casa de l’Agricultura de Barcelona. Organizado por el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, junto a diversas entidades del sector apícola, el evento sirvió para poner en valor la producción de miel en Cataluña. El conseller Òscar Ordeig fue el encargado de entregar los galardones a los productores premiados.

Antes de la ceremonia de premios, los asistentes participaron en una jornada divulgativa bajo el lema 'Mel, del rusc al plat', donde se abordaron aspectos clave sobre la calidad, trazabilidad y beneficios nutricionales de este producto natural. La jornada incluyó también una demostración culinaria a cargo de la reconocida chef Gessamí Caramés, que preparó una receta basada en la miel catalana.

En total, se presentaron al concurso 74 muestras de todo el territorio catalán, distribuidas en diferentes categorías: miel de romero, de flores, de montaña y monofloral. Si bien se premiaron las mejores en cada modalidad, solo una fue seleccionada por el jurado como la más completa en todos los aspectos —desde el color y aroma, hasta el sabor y la textura—, y ese reconocimiento recayó en la miel elaborada en el Perelló.

Además de la Mel de l’Avi Lluís, también fueron galardonadas otras producciones destacadas, como La Mel de Annabel Muñoz en la categoría de romero, Mèu Eth Brinhon en las modalidades de flores y montaña, y la miel de azahar del apicultor Jordi Múria, considerada la mejor monofloral. Todos los premiados comparten un enfoque artesanal y un fuerte compromiso con la sostenibilidad del entorno.

Este premio supone no solo un respaldo para los productores del Perelló, sino también un reconocimiento al potencial apícola del Camp de Tarragona. La distinción impulsa la visibilidad de los pequeños elaboradores y confirma que, en este rincón del sur de Cataluña, se produce la mejor miel del país.