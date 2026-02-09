El hallazgo que la borrasca Harry ha dejado en Tarragona: aparecen estructuras en el mar

El temporal Harry ha dejado al descubierto en la punta de la Banya, en el delta del Ebre, restos de antiguas estructuras de piedra a pocos metros de la entrada a las salinas de la Trinitat. Las formaciones se encuentran prácticamente en la orilla y podrían corresponder a edificaciones defensivas o a elementos vinculados con la histórica actividad salinera de la zona.

Tras el hallazgo, el departamento de Cultura de las Terres de l’Ebre ha iniciado una inspección sobre el terreno para documentar las estructuras y determinar su posible valor arqueológico. No se descarta la intervención de especialistas en arqueología subacuática si se acredita que las construcciones tienen relevancia histórica.

Mapas antiguos, tanto del siglo XVI como del XVIII, muestran torres defensivas en distintos puntos del delta, aunque la correspondencia exacta con estas estructuras no está clara. Por el momento, los técnicos subrayan que no se puede establecer ninguna conclusión, pero consideran que cualquier hallazgo es parte del patrimonio del territorio y merece ser documentado.

El estudio plantea ciertos desafíos, ya que las estructuras se encuentran parcialmente cubiertas por la marea y en contacto directo con el agua, lo que podría complicar futuras intervenciones arqueológicas. Los expertos valoran la mejor manera de preservar y analizar los restos sin dañarlos.

Paralelamente, se han localizado otras estructuras más cercanas a las salinas, que podrían estar relacionadas con divisiones de cristalizadores utilizados en la producción de sal. El hallazgo permitiría conocer mejor los orígenes de la actividad salinera en la punta de la Banya, aunque todavía no hay certeza sobre la antigüedad exacta de estas instalaciones.

Aunque la producción de sal en la zona está documentada desde hace aproximadamente 150 años, se desconoce con exactitud la existencia de instalaciones más antiguas. El hallazgo abre la puerta a nuevas investigaciones que podrían situar parte de la actividad salinera del delta en épocas mucho más remotas, incluyendo posibles raíces romanas.