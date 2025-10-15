Una influencer pide ayuda tras el temporal en el Ebre: se necesitan palas, botas y manos

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La influencer Cèlia Espanya, originaria del Ebre, ha pedido ayuda a través de sus redes sociales por los devastadores efectos que ha dejado la DANA Alice en las Terres de l’Ebre. En una serie de stories en Instagram ha pedido la colaboración de la ciudadanía para echar una mano a personas que lo han perdido prácticamente todo.

«Aquí abajo se necesita ayuda. Podéis llamar a los ayuntamientos de La Ràpita, Alcanar o Godall. Allí os pedirán vuestros datos y os indicarán dónde podéis ir a ayudar. Se necesitan palas, botas, cubos, guantes, escobas de jardín…». La tormenta ha dejado inundaciones, destrozos materiales, cortes de carreteras y viviendas anegadas en municipios como La Ràpita, Godall y Alcanar, entre otros.

Además, la influencer ha compartido varios mensajes que le han llegado tras subir las stories enseñando la situación que se está viviendo en las Terres de l'Ebre. Entre ellos destaca uno en el que le informan que, este fin de semana, se han organizado varios autobuses desde Barcelona para desplazarse hasta las zonas más afectadas y ayudar lo máximo posible.

Por otro lado, los Bomberos se encuentran este miércoles priorizando la ayuda y la limpieza de la zona de Ràpita y Alcanar y abrirán un nuevo sector en Amposta para atender masías y viviendas diseminadas donde hay constancia que algunas familias han quedado aisladas.

El inspector de Bomberos, Oriol Corbella, ha explicado que desde primera hora de la mañana se están coordinando 78 efectivos y 28 vehículos de cuerpo, que trabajarán con más de un centenar de voluntarios de Protección Civil y las ADF que han vuelto a acudir a dar apoyo en las tareas de limpieza de los pueblos afectados por los aguaceros del domingo.