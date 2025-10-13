Los pueblos de Tarragona más afectados por la DANA Alice: acumulaciones de casi 300 l/m2

Mas de Barberans (Montsià) ha sido la localidad más castigada hasta ahora por el temporal de lluvias que está afectando a las Terres de l'Ebre. En el municipio han caído entre el sábado y primera hora de este lunes hasta 280 litros por metro cuadrado y, si bien la intensidad de la lluvia se ha relajado las últimas horas, el Servicio Meteorológico de Cataluña avisa de que el episodio todavía no ha acabado.

El temporal ha dejado también cantidades muy destacadas en la mayoría de estaciones del Meteocat en el Montsià y el Baix Ebre. En cinco se han superado los 120 mm: 191,9 mm en el PN dels Ports (Baix Ebre), 160,1 en los Alfacs (Montsià), 151 mm Amposta (Montsià), 141,4 en Aldover (Baix Ebre) y 121 en l'Aldea (Baix Ebre).

La población de Mas de Barberans (Montsià) ya había acumulado anoche cerca de 190 litros por metro cuadrado, siendo la estación del Servicio Meteorológico de Cataluña con un registro más elevado (como ya pasó el sábado). Durante la última noche han caído 90 litros más, hasta el acumulado total de 280 litros de los que esta mañana ha informado el Meteocat.

Además de las mencionadas, otras estaciones de la zona han tenido registros también destacados, como las de Ulldecona, las Cases d'Alcanar y Horta de Sant Joan, que han superado respectivamente los 80 l/m2.

300 mm en Amposta durante el último episodio

A pesar de la intensidad, el Meteocat no informa de ningún récord por acumulación ni por intensidad de lluvias en lo que llevamos de temporal. En este sentido, el último episodio de lluvias intensas vividas en la zona, el pasado 28 y 29 de septiembre, se superaron en Amposta los 300 mm, un récord histórico, mientras el acumulado del episodio actual está en 151mm, hasta esta mañana. También en los Alfacs cayeron 214,8 mm, y ahora llevan 160,1 mm. Eso sí, los 280 mm que se han registrado ahora en Mas de Barberans ya han superado los 220,2 mm que se recogieron en septiembre.