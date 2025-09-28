El ACA y la CHE intensifican la vigilancia por posibles crecidas en torrentes y barrancos del Ebro

Agents trabajan ante el aviso por intensidad de lluvia en la zona del EbroProtección Civil

La Agencia Catalana del Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) están intensificando este domingo la vigilancia ante la posibilidad de crecidas repentinas en torrentes y barrancos, sobre todo en la cuenca del Ebro.

Así ha informado Protección Civil, que también ha informado del incremento de la vigilancia por parte del cuerpo de Agentes Rurales, que trabaja en las comarcas afectadas por la alerta Inuncat en la vigilancia, control y señalización de pasos impracticables que atraviesan ríos, rieras y barrancos, así como también de zonas inundables.

También hacen seguimiento de las lluvias que pueden afectar pistas, caminos rurales, zonas frecuentadas y habitadas, y también de los desprendimientos. A su vez, los Bomberos refuerzan su dispositivo para dar una mejor respuesta operativa a una posible situación de simultaneidad de servicios y han activado un refuerzo de personal en diferentes parques y unidades operativas.

Estas acciones preventivas comprenden, entre otros, la apertura de parques de bomberos voluntarios, el refuerzo de posiciones de mando y de Técnicos Especialistas de Operadores de Control (TEOC) de las Salas de Control de las Regiones de Emergencias afectadas, así como el refuerzo del Grupo de Emergencias Médicas.