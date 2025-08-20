La ruta de senderismo de Tarragona que lleva a uno de los paisajes más espectaculares de Cataluña

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La ruta del Mont Caro, situada en el Parque Natural dels Ports (Tarragona), permite alcanzar la cima más alta de la provincia a través de un recorrido señalizado de 7,8 kilómetros. Parte desde el Refugi Caro, a 1.080 metros de altitud, y es apta para senderistas con condición física media.

El itinerario de esta ruta asciende entre pinares hasta el Coll de la Carrasqueta (1.280 m), donde se obtienen las primeras vistas al Delta de l'Ebre. Desde allí, continúa por una loma expuesta al viento hasta alcanzar la cumbre a 1.441 metros.

La cima, equipada con un mirador, ofrece panorámicas de 360 grados: se puede divisar el mar, Els Ports de Tortosa-Beseit, y los Pirineos si el cielo está despejado. A pesar de la presencia de una antena, el entorno conserva su atractivo natural.

El descenso se realiza por un camino diferente que vuelve a conectar con el tramo inicial, completando una ruta circular. El recorrido total puede hacerse en entre 2,5 y 4 horas, dependiendo del ritmo.

Como alternativa, existe una ruta más larga desde el área de Sant Julià, con más de 11 kilómetros y mayor desnivel, o el ascenso en bicicleta desde Tortosa, con rampas del 17 %, considerada una de las subidas más exigentes de Cataluña.

El acceso al punto de inicio se hace por carretera desde Tortosa, tras llegar por la AP-7 y la C-12 desde Tarragona. Es una opción ideal para quienes buscan una ruta de media montaña con buenas vistas y sin aglomeraciones.