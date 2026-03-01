Fútbol
Sigue en directo el Nàstic-Antequera
Nàstic
En directo
0
1
Antequera
Antón (23')
Doble cambio del Nàstic
Entran Baselga y Álex Jiménez por Montalvo y Cedric.
Doble amarillo para el Antequera
La ve Antón i Luismi.
La misma tónica
No hay medio del campo. El Nàstic no crea y no genera...
Cambio del Antequera
Cambios del Antequera. Se Marchan Dos Santos y Gené por Biabiany y Destiny.
¡La tiene Abdallah!
Centro de Juanda que no remata Cedric. Se la encuentra Keyliane y el tiro sale fuera por poco.
Tarjeta amarilla para lo Antecarcome
La voz Siddiki.
Empieza la segunda parte con cambios
Entra Sánchez por Félix. Del Nàstic se marchan Mángel y Pol Cid y entran Enric Pujol i Abdallah.
Descanso
Se ha visto un Nàstic decreciente. Inicio fulgurante coronado con el gol anulado, pero el 0-1 en la siguiente jugada ha dejado en el equipo tocado.
Muchos córner a favor, pero nada
Cinco en prota ya el Nàstic y, aparte del gol anulado, no consigue crear peligro. En este último, tampoco.
Seis minutos de añadido
La primera parte irá al 51'.
Lo intenta el Nàstic
Más corazón que ideas. Se ahoga en la salida de la pelota y no llega con criterio.
Tarjeta amarilla para lo Antecarcome
La voz Destiñe.
Pérdidas y más pérdidas
Arriesga demasiado el Nàstic en la salida de la pelota desde de atrás. La presión del Antequera los ahoga.
Salvada espectacular de Dani Rebollo
Gran jugada del Antequera. Pierde la marca la defensa grana y mano a mano entre Ramos y Dani Rebollo. En el área pequeña, Dani Rebollo se hace grande y salva el gol.
Lo intenta Montalvo
Chute desde la frontal que bloquea la defensa rival.
Entran las dudas
El gol ha dejado tocado en el equipo. Pérdidas peligrosas en medio del campo y malas asociaciones en ataque.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Mángel. Falta peligrosa en la frontal.
Del 1-0 al 0-1
Ataca el Antequera por la izquierda. Biabiany supera en Zoilo. Dani Rebollo detiene el tiro a bocajarro, pero la jugada continúa y Antón hace una centrada envenenada que se cuela por encima de Dani Rebollo.
Gol del Antequera
Anulado, no es gol
El árbitro dice que hay fuera de juego de Pol Cid, que está en el suelo en el momento del chute de Santos y que interfiere en la jugada.
¡Golazo de Santos!
Córner de Jardín directamente en la frontal porque Santos lo suelte y clave el 1-0. Protesta falta el Antequera y lo revisa el árbitro.
¡GOOOOOOL DEL NÀSTIC!
Ataca el Nàstic
Se defiende bien lo Antecarcome, pero la pelota no sale del área rival. Bien Pol Cid.
Córner a favor del Nàstic
El primero. La pondrá Jardí.
Planta cara el Antequera
Mueve la pelota al rival grana buscando la espalda de la defensa.
Se anima el Nàstic
Buenos movimientos del equipo. Atento Montalvo.
La primera de Jaume Jardí
Rechace que atrapa a Jardí a la frontal. Tiro de volea que sale fuera por poco.
Empieza el partido
Mueve la pelota el Antequera.
'Tifo' preparado del Nàstic
Orgull Grana, con el equipo.
Les colles reciben el equipo
Recibimiento especial
Los jugadores saldrán al campo con un pilar de los cuatro grupos castellers y también con 'tifos' preparados para la ocasión.
Vuelven Montalvo y Óscar Sanz
Los capitanes grana vuelven al equipo después de un partido de sanción. Montalvo en la medular y Sanz en el eje de la defensa.
El Nàstic vuelve a contar con el joven Pavón
El mediocampista de la Pobla debutó contra el Madrileño y ahora espera en el banquillo. De Constantí en el primer equipo, Manuel Pavón sigue sumando.
Nàstic
Manuel Pavón, el constantinenc que capitaneja la Pobla i s'obre camí al Nàstic
Arnau Montreal Quesada
Osama Chit, del barrio de la Floresta, esperará en el banquillo
Entre las filas del Antequera ha infiltrado un joven de la floresta. Osama Chit, criado en el barrio tarraconense, esperará su oportunidad desde el banquillo.
Futbol
Osama Chit, de créixer jugant a la Floresta a enfrontar-se al Nàstic
Arnau Montreal Quesada
Ojo con Siddiki
El extremo Siddiki es el hombre más peligroso de lo Antequera. En el partido de la primera vuelta, fue el encargado de encauzar el partido con un doblete de goles. En los últimos duelos fuera de casa ha alcanzado dos asistencias que han dado dos victorias a un club andaluz que se gusta mucho lejos de su estadio.
Banquillo visitante
Samu Pérez (PS), Dos Santos, Sánchez, Giménez, Gené, Parra, Rafa Diz y Oussama Chit.
Once del Antequera
Alcover (P), Antón, Barbu, Quintana, Félix, Aspra, David Ramos, Luismi, Biabiany Siddiki i Destiny.
Banquillo grana
Toni Fuidias (PS), David Alba, Pedro Alcalá, Keyliane Abdallah, Álex Jiménez, Moi Delgado, Pau Martínez, Enric Pujol, Marcos Baselga, Aitor Gelardo, Oriol Subirats y Manuel Pavón.
Once de tu club Gimnàstic
Dani Rebollo (P), Sergio Santos, Hugo Pérez, Óscar Sanz (C), Ander Zoilo, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Pol Cid, Juanda Fuentes, Jaume Jardí y Cedric Omoigui.
Todo preparado para el Nàstic-Antequera
Día grande, día del 140.º aniversario del club Gimnástico de Tarragona. Jornada festiva desde las 11 horas en las instalaciones de la Budallera que culminará con un partido clave para el Nàstic. Ganar al Antequera es importante para mantener la distancia con el descenso que ha acortado la victoria del Torremolinos. Además, también supondrá un impulso moral para una plantilla que dio el primer paso contra el Madrileño.