Sigue en directo el Nàstic-Antequera

70' Doble cambio del Nàstic 17:35 01/03/2026 17:35 01/03/2026 Entran Baselga y Álex Jiménez por Montalvo y Cedric.

69' Doble amarillo para el Antequera 17:35 01/03/2026 17:44 01/03/2026 La ve Antón i Luismi.

66' La misma tónica 17:34 01/03/2026 17:34 01/03/2026 No hay medio del campo. El Nàstic no crea y no genera...

57' Cambio del Antequera 17:23 01/03/2026 17:24 01/03/2026 Cambios del Antequera. Se Marchan Dos Santos y Gené por Biabiany y Destiny.

51' ¡La tiene Abdallah ! 17:17 01/03/2026 17:17 01/03/2026 Centro de Juanda que no remata Cedric. Se la encuentra Keyliane y el tiro sale fuera por poco.

47' Tarjeta amarilla para lo Antecarcome 17:13 01/03/2026 17:13 01/03/2026 La voz Siddiki.

46' Empieza la segunda parte con cambios 17:10 01/03/2026 17:10 01/03/2026 Entra Sánchez por Félix. Del Nàstic se marchan Mángel y Pol Cid y entran Enric Pujol i Abdallah.

45' Descanso 16:54 01/03/2026 16:54 01/03/2026 Se ha visto un Nàstic decreciente. Inicio fulgurante coronado con el gol anulado, pero el 0-1 en la siguiente jugada ha dejado en el equipo tocado.

45' Muchos córner a favor, pero nada 16:51 01/03/2026 16:51 01/03/2026 Cinco en prota ya el Nàstic y, aparte del gol anulado, no consigue crear peligro. En este último, tampoco.

45' Seis minutos de añadido 16:48 01/03/2026 16:48 01/03/2026 La primera parte irá al 51'.

43' Lo intenta el Nàstic 16:47 01/03/2026 16:47 01/03/2026 Más corazón que ideas. Se ahoga en la salida de la pelota y no llega con criterio.

42' Tarjeta amarilla para lo Antecarcome 16:47 01/03/2026 16:47 01/03/2026 La voz Destiñe.

38' Pérdidas y más pérdidas 16:42 01/03/2026 16:42 01/03/2026 Arriesga demasiado el Nàstic en la salida de la pelota desde de atrás. La presión del Antequera los ahoga.

34' Salvada espectacular de Dani Rebollo 16:38 01/03/2026 16:38 01/03/2026 Gran jugada del Antequera. Pierde la marca la defensa grana y mano a mano entre Ramos y Dani Rebollo. En el área pequeña, Dani Rebollo se hace grande y salva el gol.

33' Lo intenta Montalvo 16:36 01/03/2026 16:36 01/03/2026 Chute desde la frontal que bloquea la defensa rival.

30' Entran las dudas 16:33 01/03/2026 16:33 01/03/2026 El gol ha dejado tocado en el equipo. Pérdidas peligrosas en medio del campo y malas asociaciones en ataque.

29' Tarjeta amarilla para el Nàstic 16:32 01/03/2026 16:33 01/03/2026 La ve Mángel. Falta peligrosa en la frontal.

24' Del 1-0 al 0-1 16:29 01/03/2026 16:30 01/03/2026 Ataca el Antequera por la izquierda. Biabiany supera en Zoilo. Dani Rebollo detiene el tiro a bocajarro, pero la jugada continúa y Antón hace una centrada envenenada que se cuela por encima de Dani Rebollo.

23' Gol del Antequera 16:26 01/03/2026 16:26 01/03/2026

18' Anulado, no es gol 16:25 01/03/2026 16:25 01/03/2026 El árbitro dice que hay fuera de juego de Pol Cid, que está en el suelo en el momento del chute de Santos y que interfiere en la jugada.

17' ¡Golazo de Santos ! 16:22 01/03/2026 16:22 01/03/2026 Córner de Jardín directamente en la frontal porque Santos lo suelte y clave el 1-0. Protesta falta el Antequera y lo revisa el árbitro.

16' ¡ GOOOOOOL DEL NÀSTIC ! 16:20 01/03/2026 16:20 01/03/2026

16' Ataca el Nàstic 16:19 01/03/2026 16:19 01/03/2026 Se defiende bien lo Antecarcome, pero la pelota no sale del área rival. Bien Pol Cid.

15' Córner a favor del Nàstic 16:18 01/03/2026 16:18 01/03/2026 El primero. La pondrá Jardí.

11' Planta cara el Antequera 16:15 01/03/2026 16:15 01/03/2026 Mueve la pelota al rival grana buscando la espalda de la defensa.

4' Se anima el Nàstic 16:07 01/03/2026 16:07 01/03/2026 Buenos movimientos del equipo. Atento Montalvo.

2' La primera de Jaume Jardí 16:06 01/03/2026 16:06 01/03/2026 Rechace que atrapa a Jardí a la frontal. Tiro de volea que sale fuera por poco.

1' Empieza el partido 16:03 01/03/2026 16:03 01/03/2026 Mueve la pelota el Antequera.

' Tifo ' preparado del Nàstic 16:01 01/03/2026 16:01 01/03/2026 Orgull Grana, con el equipo. Tifo d'Orgull Grana.

Les colles reciben el equipo 16:01 01/03/2026 16:01 01/03/2026 Pilars de les colles per rebre l'equip!Diari Més

Recibimiento especial 15:52 01/03/2026 15:52 01/03/2026 Los jugadores saldrán al campo con un pilar de los cuatro grupos castellers y también con 'tifos' preparados para la ocasión.



Vuelven Montalvo y Óscar Sanz 15:51 01/03/2026 15:51 01/03/2026 Los capitanes grana vuelven al equipo después de un partido de sanción. Montalvo en la medular y Sanz en el eje de la defensa.

El Nàstic vuelve a contar con el joven Pavón 15:49 01/03/2026 15:49 01/03/2026 El mediocampista de la Pobla debutó contra el Madrileño y ahora espera en el banquillo. De Constantí en el primer equipo, Manuel Pavón sigue sumando. Nàstic Manuel Pavón, el constantinenc que capitaneja la Pobla i s'obre camí al Nàstic Arnau Montreal Quesada

Osama Chit , del barrio de la Floresta, esperará en el banquillo 15:48 01/03/2026 15:48 01/03/2026 Entre las filas del Antequera ha infiltrado un joven de la floresta. Osama Chit, criado en el barrio tarraconense, esperará su oportunidad desde el banquillo. Futbol Osama Chit, de créixer jugant a la Floresta a enfrontar-se al Nàstic Arnau Montreal Quesada

Ojo con Siddiki 15:39 01/03/2026 15:41 01/03/2026 El extremo Siddiki es el hombre más peligroso de lo Antequera. En el partido de la primera vuelta, fue el encargado de encauzar el partido con un doblete de goles. En los últimos duelos fuera de casa ha alcanzado dos asistencias que han dado dos victorias a un club andaluz que se gusta mucho lejos de su estadio.

Banquillo visitante 15:36 01/03/2026 15:36 01/03/2026 Samu Pérez (PS), Dos Santos, Sánchez, Giménez, Gené, Parra, Rafa Diz y Oussama Chit.

Once del Antequera 15:34 01/03/2026 15:40 01/03/2026 Alcover (P), Antón, Barbu, Quintana, Félix, Aspra, David Ramos, Luismi, Biabiany Siddiki i Destiny.

Banquillo grana 15:23 01/03/2026 15:32 01/03/2026 Toni Fuidias (PS), David Alba, Pedro Alcalá, Keyliane Abdallah, Álex Jiménez, Moi Delgado, Pau Martínez, Enric Pujol, Marcos Baselga, Aitor Gelardo, Oriol Subirats y Manuel Pavón.

Once de tu club Gimnàstic 15:22 01/03/2026 15:32 01/03/2026 Dani Rebollo (P), Sergio Santos, Hugo Pérez, Óscar Sanz (C), Ander Zoilo, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Pol Cid, Juanda Fuentes, Jaume Jardí y Cedric Omoigui.