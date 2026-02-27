Osama Chit, de crecer jugando en la Floresta a enfrentarse al Nàstic

El Antequera visita Tarragona este domingo, pero contará con un jugador que se sentirá como local. Osama Chit, delantero del conjunto andaluz, vuelve por primera vez como futbolista a la ciudad que lo vio crecer y será una peligrosa amenaza para los intereses del Nàstic.

Chit, de origen marroquí, llegó a Tarragona a los 12 años, después de aterrizar en Barcelona cuando tenía 7. Sus padres se instalaron en el barrio de Torreforta, donde todavía residen hoy en día y se acercarán al estadio a ver a su hijo jugar. «Llegué cuando tenía 12 años y recuerdo aquellos años cómo la época dorada de mi fútbol, porque significaba ir a jugar con mis amigos cada fin de semana, disfrutar del fútbol y con mis padres siempre animando en la grada», destacó el delantero a Diari Més.

Sus primeros pasos futbolísticos los dio en el equipo de la Floresta, donde hizo amigos que perduran y que también estarán presentes en el Nou Estadi. Chit estuvo acostumbrado al fútbol de barrio tarraconense. Un mundo quizás poco conocido, pero que comparte gran competitividad y sirve como una telaraña que une entre los jóvenes de la ciudad. «Era de Torreforta, pero me gustaba jugar en la Floresta. Guardo muy buenos recuerdos de Tarragona, es cuando pasé quizás los mejores años», apuntó.

Su escalada en el mundo profesional fue en los barrios tarraconenses, hasta que, a los 16 años, fichó por el equipo de Vila-seca. Allí sólo estuvo media temporada. «En la primera vuelta yo ya había marcado once o doce goles, así que me llegaron ofertas de muchos equipos, entre ellos el Reus y el Nàstic, pero me decanté por el Girona», explicó Chit.

Como su vida hasta ahora, fue una aventura con muchos paros. «De allí me marché dos meses a Polonia, después volví para jugar a Mallorca de Tercera División. Me incorporé al Toledo, con el que alcancé el ascenso a Segunda Federación». Puertollano, Tarancón, y Ursaria fueron sus etapas, hasta fichar por el Don Benito extremeño, donde anotó doce goles el curso pasado en Segunda Federación. Esta cifra le abrió paso a sus 25 años hacia el Antequera, el próximo rival del Nàstic. Todo un camino abierto a base de trabajo y lucha surgida desde la Floresta.

Esta temporada ha disputado 19 partidos con el equipo andaluz, marcando un total de 2 goles. «Tengo en el punto de mira el partido, porque el de la primera vuelta me lo perdí por sanción», subrayó Chit. «Volver a Tarragona es volver a casa, mis padres y amigos estarán y esta es mi motivación extra de cara al partido, a ver si el míster me da minutos [ríe]».

El delantero será una de las amenazas del Antequera en un partido importante para el Nàstic. Para Chit, el duelo será más que difícil «el Nàstic y tiene un plantel preparado para subir. Será muy duro». Con respecto a la posición en la tabla, el delantero quitó hierro apuntando que «en esta categoría ganas dos partidos y estás arriba. Estoy seguro de que alzarán el vuelo».