Manuel Pavón, el constantinenc que capitanea la Pobla y se abre camino en el Nàstic

El duelo contra el Atlético Madrileño supuso la presentación de un nuevo talento para el Nàstic. Manuel Pavón hizo su debut oficial con el primer equipo y lo hizo en una última media hora sólida en la cual ayudó a controlar el medio del campo del filial madrileño en un momento de máxima tensión. El de Constantí jugó su segundo partido de la semana, después de disputar también el de Copa Cataluña y se convirtió en una nueva alternativa para Parralo, una oportunidad más que merecida después de años de trabajo al filial grana.

Manuel Pavón Colombo es el capitán y jugador insignia de la Pobla de Mafumet. A sus 22 años, Pavón está completando su último año sub-23, uno decisivo para su carrera y está demostrando su capacidad tanto en la Pobla de Mafumet, como, ahora, con el Nàstic. Y si una cosa ha demostrado en su trayectoria es que es un currante y tiene la capacidad de crecimiento para merecer la oportunidad.

Pavón es un mediocampista que funciona como pivote posicional, que cuenta con una gran salida de la pelota y destaca en el juego combinativo y en los duelos. Estas cualidades lo han hecho jugar como central en muchas ocasiones, dejando claro que tiene un perfil similar al de Óscar Sanz. Como se dice ahora en el mundo del fútbol, Pavón es un jugador 'box tono box', fuerte en las ayudas en defensa y con llegada al ataque. No es un jugador que tenga miedo a probar el chute en media distancia.

Pavón se formó en la Floresta, donde, en etapa juvenil, se incorporó al Nàstic de Tarragona. Desde allí empezó a trabajar de lo lindo, escalando desde la Pobla de Mafumet B de Segunda Catalana, trabajando y trabajando hasta abrirse paso en la Pobla de Mafumet, donde ha pasado las últimas cuatro temporadas.

El técnico de la Pobla, Xavi Vilagut, destacó que «es un jugador que ha empujado la Pobla durante muchas temporadas. Siempre ha tenido un rol importante y siempre un rendimiento bueno». El entrenador lo definió como «un jugador versátil en ataque y defensa, con muy buen pie y que aporta mucho equilibrio. Se merecía la oportunidad en el primer equipo porque está trabajando muy bien».

La semana pasada disputó en el completo todo el partido de Copa Cataluña contra el Sabadell, un gran partido que tuvo su punto agridulce, porque va su lanzamiento de penalti salió cruz. Con todo, fue uno de los más destacados del partido, un hecho que Parralo recompensó con la convocatoria sábado y, sin Montalvo y Sanz, su debut en la medular. Contra el Madrileño también tuvo su protagonismo, aportó calma y se llevó un golpe en el tobillo que mereció la roja para el filial madrileño, pero el árbitro no se atrevió.

Parralo ya ha demostrado que siempre da oportunidades a los jugadores que se lo merecen. Como Pol Cid, la Copa Cataluña fue su escenario y el día a día la mejor forma de convencer al técnico de que es una buena opción. De hecho, ya hace dos partidos que está a a la convocatoria y, con el rendimiento mostrado contra el Madrileño, apunta que seguirá apareciendo en el primer equipo. Y se lo merece.