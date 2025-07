El Nàstic hace ‘tabula rasa’

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Cuando se decía que se había acabado una era al Nàstic de Tarragona, significaba que llegaba un terremoto que sacudiría a una plantilla que había conseguido dos play-offs de ascenso consecutivos.

Dicho y hecho, el mercado de fichajes de verano justo acaba de empezar y se esperan muchos movimientos para reconstruir de las cenizas un nuevo equipo para competir el curso 25-26 bajo las órdenes de Luis César Sampedro. El club ha apostado por poner todos los huevos en la cesta del técnico gallego y hacer tabula zanja en la plantilla: ninguno de los capitanes del año pasado continuará.

Ninguno de las voces autorizadas que tejieron a la familia grana de las dos últimas temporadas y que subieran la voz durante este último curso continuará. Alberto Varo y Marc Fernández cerraron su etapa al no recibir oferta de renovación por parte del club, mientras que Pablo Fernández y Ander Gorostidi rehusaron sus ofertas de renovación. Finalmente, el último viernes por la noche, el club despidió a quien ha sido el capitán durante los últimos 5 años, Joan Oriol, a través de un mensaje en la red social X.

Lejos quedan ya las despedidas a mitos como el de Xisco Campos. Eso hará que el próximo curso el vestuario se tendrá que reconstruir, con nuevas voces que se alcen para lucir el brazalete del capitán bajo las órdenes de Luis César.

En total hay doce bajas confirmadas en las cuales se esperan sumar una más próximamente y no se descarta que, a lo largo del verano, haya alguna más. Toda una revolución, el cierre final de un proyecto que empezó da dos temporadas con Dani Vidal en el banquillo y, ahora, el nacimiento de uno de nuevo liderado por Luis César.

Camino al cero de seis

A fecha del 30 de junio, el Nàstic subrayó en un comunicado la intención de renovar a seis jugadores y, de momento, todo apunta que no continuará ni uno. Entonces, uno de ellos ya había rehusado la oferta, que era el caso de Migue Leal. El lateral se marchó dirección en el Racing de Ferrol y Ander Gorostidi lo acompañó días después y, con respecto a Pablo Fernández, continuar es una imposibilidad.

El pasado viernes se hizo oficial el caso de Joan Oriol, que no fue renovado y, a pesar de lo que rezaba al comunicado, no hubo ofrecido de renovación, sino un cambio de rol dentro del club como entrenador del Juvenil A. Con este sólo quedan dos y no hay optimismo en ninguno. Por otra parte, Pol Domingo, jugador de la casa que ha sido un hombre importante desde que debutó, tampoco continuará en el Nàstic.

Esta es una baja traumática para la entidad, porque significa perder a un nuevo jugador que ha vestido de grana desde los ocho años. Domingo era el hombre que conectaba entre la afición y el plantel, con seis temporadas en el primer equipo y siempre oye a un jugador indiscutible.

El de la Pobla de Montornès se despidió ayer por redes sociales con un mensaje emotivo: «Ha llegado un momento que no pensaba ni quería que llegara nunca, pero es hora de decir adiós a mi casa». Finalmente, David Concha tampoco se espera que acepte la renovación señalando así que el trabajo del club en las renovaciones ha sido nulo.

Reconstrucción

Les bajas siempre vienen acompañadas de nuevas altas y este fin de semana el Nàstic ya trabajó para anunciar dos nuevos fichajes que ayudan a dibujar un nuevo proyecto.

El viernes el club anunció una doble ración de caras nuevas. La primera fue la del central César Morgado, un jugador veterano que fue de los primeros al salir, pero que se ha tardado más al acabar de cerrar. Al ataque también se ha sumado una cara nueva con Pau Martínez.

El extremo derecho de 25 años ha firmado un contrato de dos temporadas después de brillar el año pasado en el Unionistas y fue verdugo grana con su especialidad: el chute. Los dos suman caras nuevas que ilusionan, pero que, con las salidas importantes, dejan un sabor agridulce para un Nàstic que tiene que buscar nuevos líderes.