El capitán Joan Oriol se despide: «El Nàstic ha sido mucho más que un equipo, ha sido mi casa y mi familia»

El eterno capitán del Mástique, Joan Oriol, no continuará la próxima temporada en el equipo. Después de cinco temporadas en el club 186 partidos oficiales disputados, 3 promociones de ascenso, 15 goles y 10 asistencias, el lateral izquierdo que nunca ha perdido su posición sea cuál sea su competencia, no formará parte del Nàstic el próximo año.

Así ha sido después de que el club decidiera no renovarlo –aunque así lo comunicó el 30 de junio– y presentarle, a su tiempo, una oferta como entrenador del Juvenil A. Con respecto a Joan Oriol, destacó al finalizar el último curso el deseo de continuar un año más, de tener una oportunidad más de liderar el Nàstic hacia Segunda División. Un anhelo que el jugador ha mantenido hasta última instancia.

El capitán grana se ha despedido por las redes sociales con un emotivo texto en el cual subraya que «se cierra una etapa muy especial de mi vida. No es fácil despedirme de un club que ha sido más que un equipo: ha sido mi casa y mi familia».

El cambrilense creció a las categorías inferiores de la conjunta grana hasta llegar a la Pobla de Mafumet. Con todo, la oportunidad de volver al Nàstic llegó en el 2020. «Durante estos años he defendido la camiseta con orgullo, esfuerzo y todo el respeto que se merece este escudo», apuntó a Joan Oriol en su carta. Además, remarcó su deseo de continuar: «Siempre he dicho que quería vestir esta camiseta un año más. Me veía con fuerzas para volver a intentarlo, pero no siempre tenemos la oportunidad de escoger».

Con respecto a su futuro, el cambrilense se limitó a destacar que «me esperan nuevos retos y me marcho con la cabeza alta, sabiendo que he dado todo lo que tenía, con amor, sacrificio y pasión». También apuntó lo que deja atrás, y la espinita del ascenso que siempre quedará clavada: «Siempre he soñado al poder cumplir el objetivo con llevar al Nàstic en el mundo profesional. Siempre me quedará la espina clavada, pero lo conseguiremos pronto».

Finalmente, se abrió en canal explicando el llevar que es explicarlo a sus hijos, así como dio las gracias a todo el personal del club y el bar del estadio con una dedicatoria personalizada.

Una marca en el corazón grana

El adiós del capitán ha provocado toda una sacudida entre los nastiquers. Un terremoto que no ha dejado a nadie indiferente y que figuras destacadas se han querido pronunciar para dedicarle unas palabras.

El primero, su hermano gemelo, Edu Oriol, que apuntó que «pienso y creo que tenías el derecho de decidir tú cuando decir hasta aquí con todo lo que has hecho por el Nàstic, pero el fútbol tiene esta parte de injusticia». También apareció Dani Vidal, el extécnico grana, que subrayó que «Gracias cape, ejemplo dentro y fuera del campo en los buenos momentos y sobre todo en los momentos malos. Dignificando la profesión en todo momento».

Sus compañeros en la plantilla también dijeron la suya. Víctor Narro, Jaume Jardí, Pablo Fernández, Marc Fernández, Pol Domingo y David Concha, entre otros, mostraron la suya estima por el capitán. Y también de excompañeros, como Alan Godoy, Dani Romera, Alexandru Tirlea y Marc Trilles.

Pasar al testigo

Con todo, las más especiales fueron las de Óscar Sanz y Marc Montalvo. Los dos dieron las gracias al cambrilense por sus consejos, pero el especial llega cuando el propio Joan Oriol destacó a Óscar Sanz que: «Quiero verte con el brazalete de capitán con orgullo» y a Marc Montalvo: Te quiero ver liderando el Nàstic con Óscar siendo tú también uno de los capitanes. Sois el alma del club».