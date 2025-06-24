El Nàstic se queda sin Nacho González: el Ibiza anuncia el fichaje del central andaluz

Ante los problemas defensivos del Nàstic, muchos aficionados se habían ilusionado a raíz de la entrevista que Nacho González concedió a este medio el pasado 28 de mayo. En aquella conversación, el central andaluz expresaba una «estima especial» por el club y dejaba la puerta abierta a un posible retorno con un contundente: «Quién sabe, ojalá podamos coincidir de nuevo en el futuro».

Sin embargo, este deseo no se hará realidad. Hoy se ha confirmado oficialmente que Nacho no volverá al Nàstic. La UD Ibiza ha anunciado su incorporación esta mañana, aunque no ha especificado la duración del contrato firmado por el defensa sevillano.

Nacho fue una pieza clave en la temporada 2023/24 para convertir la defensa del Nàstic en la mejor de la Primera Federación, formando un sólido triángulo defensivo al lado de Pablo Trigueros y Alberto Varo. Después del trágico desenlace contra el Málaga, partido en que fue expulsado y recibió una dura sanción, su renovación con el club grana no se concretó y acabó firmando por el Intercity. Esta temporada, una vez cumplida la sanción, ha disputado 16 partidos en un equipo que ha finalizado como colista del grupo 2.