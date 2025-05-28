Nacho González: «Os mentiría si digo que no volvería. Consideradme un nastiquer más»

Publicado por Creado: Actualizado:

El Nàstic vuelve al play-off de ascenso, un camino que Usted también recorrió. ¿Ha seguido la trayectoria del equipo?

«I tanto. He seguido los partidos del Nàstic este curso y sé que, al igual que el año pasado, la afición ha estado al lado siempre y ha llenado el estadio incluso todavía más. Veo la mezcla entre la ilusión de la gente y las ganas de sacarse la espina clavada el año pasado. Creo que es un mix que puede ser muy potente y ayudará en el equipo».

¿El partido contra el Málaga ha quedado grabado en su retina?

«Si soy sincero, no he vuelto a ver ningún resumen ni imagen de aquel partido. Hoy día no soy capaz, es un recuerdo muy doloroso. Nos squitaron el ascenso en el último segundo. Fue más duro todavía por como fue. Las 15 mil personas que estábamos allí vimos lo mismo y pensamos igual».

Además Usted, con David Concha, sufrió una sanción importante.

«Fue especialmente duro e injusto. Se me tildó de una cosa que no soy, porque no agredí a nadie ni tampoco he agredido nunca a alguien ni dentro ni fuera de un terreno de juego. Me gustaría que se hiciera justicia porque, al final, se me sacó de los terrenos de juego durante cinco meses. También estoy al corriente del proceso judicial y espero que se haga justicia por todo lo que vivimos».

Ahora, excompañeros suyos vuelven a disputar un nuevo play-off después del palo del año pasado. ¿Les ha enviado algún mensaje?

«Sí, los he felicitado personalmente y les he dado un mensaje de apoyo. He hablado tanto con el ‘capi’ Joan Oriol como Ander Gorostidi, guardo una buena relación con los cuales. Además de Jaume Jardí, Pablo Fernández y David Concha. La verdad es que el grupo del año pasado era muy sano y eso se demuestra porque mantenemos el contacto. Espero volver a enviar mensajes de felicitación y ánimos dentro de dos semanas».

La afición del Nàstic también le guarda en buen recuerdo.

«Sí, la verdad es que he notado cariño por su parte. Es gratificante recibir mensajes positivos y sentir la su estima, aunque no continué en el equipo. Pienso que lo más importante al final es la huella que dejas siempre allí donde pasas y estoy muy agradecido de cada mensaje que recibo».

Usted se ha enfrentado al Real Murcia este año. ¿Qué puede decir del próximo rival del Nàstic?

«Es el otro superequipo de la categoría. Tiene una masa social importante y el Nàstic puede esperar a la vuelta a 30.000 personas en el estadio, como vivimos en el campo del Málaga el año pasado. Es un equipo que también tiene la presión para subir de categoría. A nivel deportivo puedo decir que es un equipo que no te somete con su ataque, pero se defienden muy bien. Son expertos a la hora de defender centros laterales y sus centrales son muy buenos. Si tengo que apostar veo en el Nàstic con más opciones».

A diferencia del año pasado, el Nàstic vivirá el partido en casa primero.

«Sí, pero pienso que es mejor en este caso. El partido en el Nou Estadi es muy importante, porque si el Nàstic saca un buen resultado, obligará en el Murcia a arriesgarse en su estadio y su buena defensa puede ser más vulnerable. Teniendo en cuenta lo que he visto este año, no creo que el ataque del Nàstic desperdicie ninguna oportunidad. Con respecto a este sábado, creo que el equipo saldrá como una apisonadora».

¿Cómo ha sido su año?

«Ha sido muy duro tanto a nivel personal como deportivo. Primero porque estuve medio año sin jugar y después porque con el Intercity se consumó el descenso de categoría. Lo peor fue la parte personal de no poder jugar durante media temporada por un hecho injusto. Con respecto al futuro, puedo decir que no continuaré en el club y he aprovechado el tramo final para operarme el hombro para estar a punto de cara al próximo curso».

¿Si surgiera la oportunidad, volvería al Nàstic?

«Mentiría si te dijera que no. El Nàstic es un equipo al cual tengo una estima especial. Sólo he estado un año, pero lo que viví allí ha dejado una huella importante. Tengo que ser sincero y decir que echo de menos el ambiente vivido cada domingo. Es una realidad que el Nàstic no merece estar en Primera Federación porque es un equipo de Segunda División. A nivel de club, la afición y por todo. Podéis considerarme un nastiquer más y deseo al club lo mejor posible y que este año suba a la categoría que se merece. Quien sabe, ojalá podamos coincidir de nuevo en el futuro».