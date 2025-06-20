Luis César: «Vamos a Donostia a hacerles pasar el peor partido de su vida»

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El entrenador del Nàstic de Tarragona, Luis César, ha comparecido ante los medios en la previa del decisivo encuentro ante la Real Sociedad B, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria final del play-off de ascenso a Segunda División. El técnico grana se ha mostrado convencido de que su equipo puede remontar la eliminatoria y lograr el ascenso.

“El escenario es claro: tenemos que ganar por más de dos goles en los primeros 90 minutos”, ha explicado con determinación. El Nàstic cayó en la ida (1-3) en el Nou Estadi, y está obligado a firmar una gesta en Donostia. “Ya les ganamos este año una vez, así que ahora hay que hacerlo otra vez, pero con más contundencia”, ha señalado.

Luis César ha reconocido que el vestuario ha superado el golpe emocional del partido de ida: “Hemos vencido los miedos y las amarguras. Estamos a tope. Este es el partido más importante del año para nosotros”. Sobre el planteamiento táctico, el técnico ha dejado claro que quiere ver un equipo con verticalidad y eficacia. “Me gustaría un Nàstic como el del otro día, que llegó al área 22 veces y remató 14. Pero necesitamos más acierto y menos desgracias. Generamos para marcar tres goles, no solo uno”, ha lamentado.

Consciente de los errores defensivos cometidos, no ha buscado culpables individuales: “No me quedo con el último que falla. Hay que tirar de la película 30 segundos antes del gol. Estuvimos mal todos, y lo hemos trabajado”. En ese sentido, ha anticipado cambios en el once inicial: “Algunos jugadores que salieron de titulares el otro día no lo harán esta vez. Saldrán después para ayudarnos desde el banquillo”.

La presión, según Luis César, está del lado rival: “Ellos tienen todo que perder y nosotros, todo que ganar. Vamos a hacerles pasar el peor partido de su vida”. Con referencias a remontadas históricas en el fútbol catalán, el técnico ha querido desdramatizar el reto: “No es una proeza ganar por dos goles. Lo han hecho muchos equipos antes”.

Finalmente, ha destacado la actitud de la afición grana: “El Nàstic es como un buen púgil: va a la lona, pero se levanta. Ha sufrido mucho, pero siempre vuelve. Queremos lograr el ascenso para ellos”. El Nàstic se jugará su futuro este domingo a las 20:00h en Zubieta. La misión es difícil, pero no imposible. El equipo viaja con fe, motivación… y la mirada puesta en Segunda División.