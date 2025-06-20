Manu García: «No es que sea optimista, es que creo de verdad que el Nàstic lo conseguirá»

Publicado por Creado: Actualizado:

¿Cómo vio el duelo de ida en el Nou Estadi?

«Me cogió de viaje así que no lo pude ver completo, pero sí que atrapé el primer gol, que fue toda una jarrón de agua fría Después con el 2-1 de Pablo la sensación era que el empate era inminente y pudo venir con varias ocasiones. Desgraciadamente, el tercer gol de la Real Sociedad B sí que fue un golpe fuerte, pero sé que el Nàstic se ha levantado muy rápido».

Los errores condenaron.

«En todos los partidos hay errores, también en los entrenamientos. Así es este deporte. Ahora, sólo queda un partido y se tiene que tratar de que se minimicen el máximo posible. Creo que el Nàstic tiene la capacidad más que suficiente de remontar la eliminatoria en Zubieta. Lo tengo totalmente claro».

¿Usted que ha vivido varios play-offs, ahora la parte psicológica es clave?

«Sí, porque después de 11 meses de entrenamientos el físico ya no se tiene ni que tocar en los entrenamientos. Esta semana es el momento de trabajar al refrescar la mente y preparar un partido agresivo. Conozco la casa, conozco a muchos de los compañeros y juegan contra un filial a que, si bien te pueden ganar como lo hicieron en el Nou Estadi, también son capaces de lo peor, porque son gente muy joven».

¿Cómo tiene que salir el Nàstic este domingo?

«Tranquilo. Es un partido que requiere un planteamiento agresivo a nivel ofensivo y el Nàstic tiene que saber jugar con sus armas. Ahora mismo el equipo tiene un pilar fundamental que es Pablo Fernández que está en un estado de forma espectacular y se tiene que aprovechar. Además, veo en el Nàstic una plantilla muy experimentada en situaciones límite y eso es un punto a favor a la hora de gestionar el partido que queda en frente. Es difícil, obviamente, pero el equipo tiene que creer hasta el final porque un ascenso cambia la vida al club, a los jugadores y a toda la ciudad».

La última vez que el Nàstic ganó 0-3 fue contra el Betis Deportivo y Usted estaba presente. Es el resultado que necesita el equipo ahora. ¿Cómo lo ve?

«Sí, recuerdo bien este partido porque Raül Agné se jugaba el cargo. Una de muchas veces que lo hizo. El equipo dio la cara y consiguió un resultado que parecía imposible, teniendo en cuenta que tres días antes nos hicieron un 0-3 en casa. Los jugadores del Nàstic siempre responden cuando llega el momento».

Usted también vivió su final de play-off con el Nàstic en Vigo contra el Villarreal B. ¿Cómo lo recuerda?

«Sigo con las mismas sensaciones que cuando el árbitro pitó el final. Fue un palo muy duro por como se dio aquel partido, que todos recordamos bien. También fue duro por como me sentía yo en Tarragona y como me hicieron sentir. No sorprenderé a nadie diciendo que también guardo esta espinita clavada, la misma que aquellos compañeros que ahora llevan tres finales».

¿Es optimista con la remontada del Nàstic?

«Creo que el equipo se merece el ascenso y por este motivo sé que pueden. No es optimismo, es que creo que realmente hay opciones y que el Nàstic es capaz de luchar para conseguir que el ascenso se haga realidad. El Nàstic tiene una plantilla muy buena, están bien entrenados y como marquen un gol pronto se enchufan al partido y causarán muchos nervios al rival, no tengo ninguna duda».

¿Ha hablado con algún excompañero para enviarle ánimos?

«Le envié un mensaje a Pablo durante esta semana. Me alegro mucho por él, porque sabía que era un jugador que tenía unas condiciones para explotar y lo ha hecho. Lo considero a un amigo. Le he transmitido que sé que el Nàstic lo puede conseguir».