El Nàstic de Tarragona, encargado de un último milagro para llenar los corazones de una ciudad

El pichichi del Nàstic, Pablo Fernández, celebrando con Jaume Jardí su gol conseguido en la ida de la final del 'play-off' contra la Real Sociedad B.Guillem Pasano

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Un intento más. O el Nàstic ascende al Olimpo con una gesta para la historia del club grana, o descenderá de nuevo a los infiernos de la Primera Federación con las consecuencias adecuadas. No hay más. Después del 1-3 sufrido en el Nou Estadi Costa Daurada, el conjunto de Luis César tiene que ganar a la Real Sociedad B en Zubieta por tres goles de diferencia para certificar el ascenso a la Liga Hypermotion.

Durante toda la semana, los nastiquers han ido virando entre creer y no creer como cuando una persona le va arrancando pétalos a una margarita. Con todo, con el paso de los días la confianza en los jugadores ha quedado plasmada, pero ahora toca demostrarlo sobre el césped. El conjunto grana cayó en el partido de ida por sus propios vicios. Los errores defensivos grana facilitaron la goleada que deja ahora un cómodo cojín al filial vasco. El primer paso de cara a alcanzar la remontada es recuperar la versión sólida en defensa que ya se vio en el estadio Enrique Roca con la sufrida victoria contra el Real Murcia.

El Nàstic necesita una nueva noche mágica y también se encomienda a los suyos puntas estrella. Antoñín Cortés, Víctor Narro y Pablo Fernández se han convertido en el palo de pajar del ataque grana y se espera que vuelvan al once, de la misma manera que Marc Montalvo, que fue el mejor jugador del encuentro antes de su sustitución. A partir de aquí, el técnico grana tendrá que completar un once en el que se esperan cambios, tal como avanzó en la rueda de prensa posterior a la derrota.

Los grana compaginarán el estilo de control de juego de Luis César, con la necesidad de dar una sacudida en el marcador muy pronto. De hecho, el partido será todo una partida de ajedrez a nivel psicológico en la que, si el Nàstic golpea pronto, podría provocar nervios en un filial con jugadores jóvenes y con poca experiencia con gestionar situaciones límite después de verse con la eliminatoria ganada.

Vuelven Goti y Mariezkurrena

Mikel Goti y Arkaitz Mariezkurrena volverán a estar disponibles para Iosu Rivas después de perderse la ida en el Nou Estadi. Los dos jugadores han sido los referentes del Sanse durante todo el curso.

Goti lo fue desde el punto de vista goleador, porque suma 14 dianas y 4 asistencias con la mayoría de goles conseguidos para abrir la lata. De hecho, el Nàstic ya lo sufrió en Zubieta con un chute potente desde el exterior. Por otra parte, Mariezkurrena se prevé como un problema particular para la defensa grana, porque su velocidad y el buen posicionamiento en el campo hace que durante el curso rompa la línea defensiva en un abrir y cerrar de ojos.

Contra la lógica

La última vez que el Sanse perdió por más de tres goles fue el 17 de septiembre de 2022 contra el Intercity. De hecho, esta temporada no ha caído por más de un gol nunca, lo que quiere decir que el filial vasco es un equipo regular y bien trabajado.

Los grana tienen que ir contra esta la lógica. La misma que decía que no eliminarían al Real Murcia en un estadio con 30.000 personas. Eso sí, tiene un motivo de peso que un equipo filial no puede llenar. El Nàstic tiene que afrontar esta última lucha para obrar un milagro que llene los corazones de toda una ciudad.