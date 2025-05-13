Luis César se presenta como nuevo técnico del Nàstic: «Lo daré todo para que el equipo consiga lo mejor»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona ha empezado una nueva era este martes. Luis César ha empezado oficialmente su tercer reinado en el banquillo grana con su primer entrenamiento. Además, también tuvo las primeras palabras como entrenador del Nàstic y destacó que «es un honor defender el escudo de este club, entrenar este equipo, la afición y todo. Que quede claro que lo daré todo para que el equipo consiga lo mejor».

La decisión de aceptar el Nàstic fue fácil para Luis César: «No contaba con la llamada de Javi Sanz el domingo. Pero no me lo pensé. Eso sí, tenía claro que si no es el Nàstic no vengo. Aquí no me encuentro una puerta fría, me encuentro un club, unos dirigentes y una afición que conozco. El cariño en este club es muy grande, aunque no me gusta hablar del pasado, sea glorioso u horroroso. Ahora mismo soy otro Luis César, hay jugadores en la plantilla que todavía estaban en la cuna cuando ascendí al equipo a Primera División». De hecho, el entrenador fue más allá y destacó que «si es el Nàstic vengo aunque tuviera que luchar por salir del descenso. Lo más importante para mí es que me han llamado y sienten que necesitan que venga. Si no fuera así no vendría».

El técnico gallego destacó que «me encuentro una plantilla en shock y es normal. Se ha marchado un hombre de club, querido por los jugadores y ha sido un impacto. Somos hombres de fútbol, tenemos que ser pragmáticos». César destacó que conoce bien en la plantilla grana y que, en esta temporada, ha visto muchos partidos del equipo: «Conozco y no conozco a los jugadores. He trabajado con Joan Oriol y Alberto Varo, pero los contextos son otros y las personas son otras. Pero conozco a todos los jugadores. He visto cómo se gana en el Amorebieta, como se gana en la Zamora y como se pierde en Andorra. He visto todo, pero no conozco el huerto. Hoy he empezado a sentir el aroma de las flores, la química de los jugadores y empiezo a sentir su fútbol y su manera de competir».

Finalmente, César destacó que su plan «es que el equipo juegue a lo que yo quiera y los ingredientes son agresividad, compromiso, fuerza, mental y energía, para que el resultado sea una consecuencia.» En este sentido, César indicó que la identidad del equipo sea «bueno con la pelota en campo propio y contrario, agresivo en campo contrario y sólido detrás. Quiero muchas cosas y lo daré todo para conseguirlo. Espero que el sábado se puedan ver en el primer partido».

Con respecto al objetivo, el ascenso, César dejó claro que «es una motivación, si no vendría».