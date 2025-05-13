La afición y la plantilla, con Dani Vidal: «Uno de los nuestros»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Dani Vidal es una figura muy querida por el entorno del Nàstic de Tarragona. Así quedó patente ayer después de la rueda de prensa oficial de su despedida cuando una cincuentena de nastiquers lo esperó a las puertas del Nou Estadi Costa Daurada. Emocionado, Vidal recibió el calor de los aficionados presentes que lo esperaban con bengalas, cánticos de apoyo y una gran pancarta en la que se leía: «Uno de los nuestros».

Tampoco faltó la plantilla del Nàstic de Tarragona. Los jugadores grana, casi al completo, acompañaron a Vidal y fueron representados por su capitán, Joan Oriol, que tuvo unas palabras para el técnico: «Hemos vivido muchas cosas juntos. Te lo he dicho personalmente y lo haré ahora en público, te has ganado el respeto de todo el mundo y has dignificado la profesión día a día con valores y compromiso, sólo tengo palabras de agradecimiento», destacó Oriol. Además, el capitán grana destacó que «Hacía muchos años que no veía a la gente tan enganchada con el equipo. Desde el ascenso a Primera División que no se veía a la ciudad tan motivada con el equipo y parte de la culpa la tienes tú. La afición está contigo, con el Nàstic y con los jugadores, muchas gracias por lo que has hecho y te deseo toda la suerte posible».

El resto de jugadores grana también estuvieron presentes y tuvieron sus palabras por las redes sociales. Jaume Jardí destacó por Instagram que «gracias para devolver la ilusión que se perdió durante años. Eres la persona que más representa al Nàstic y personalmente gracias por tu apoyo en estos dos años». Pablo Fernández se añadió apuntando que «gracias por cada día desde que llegué hasta hoy. Lo has hecho todo más fácil y has vuelto a Tarragona la ilusión que merecía. El fútbol te debe una». Un mensaje, el de la ilusión, que compartieron más jugadores del Nàstic como Óscar Sanz, Antoñín, Roberto Torres y Víctor Narro, entre otros, que también quisieron agradecer a quien fue su míster.

Emoción y bengalas

A la salida de la rueda de prensa oficial, Dani Vidal fue esperado por una cincuentena de aficionados, quiénes encendieron bengalas mientras coreaban su nombre. El técnico grana se detuvo para abrazar y saludar a todos los presentes, dejando una imagen emotiva y un último recuerdo antes de abandonar las instalaciones que fueron su casa durante muchos años. Aunque Vidal apuntó que volverá y pronto: «No me hará falta que me inviten, los carnés de socio todavía los tengo y estaremos aquí animando y deseando que consigamos el objetivo».