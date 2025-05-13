Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La destitución de Dani Vidal del Nàstic de Tarragona ha sido marcada «por los resultados deportivos» y «una tendencia negativa que nos hacía mirar más atrás que en frente», según ha destacado el presidente ejecutivo del Nàstic, Lluís Fàbregas durante la rueda de prensa de presentación de Luis César como nuevo técnico grana.

El presidente del Nàstic ha sido claro y ha subrayado que «ha sido una decisión dolorosa. Se ha tomado a petición de la dirección deportiva y con unanimidad del Consejo de Administración con el fin de cambiar la dinámica. Todos sabemos por qué estamos aquí, del reto y el esfuerzo presupuestario que se ha hecho para conseguir-lo. A partir de aquí, todo el mundo es consciente de los resultados que tienen que salir». Además añadió que «estamos en una posición débil, no estamos clasificados para el play-off y la tendencia es negativa, en las últimas jornadas nos hemos alejado de los objetivos, no sólo de ser primero, sino también de la segunda y tercera posición, mirando más atrás que en frente».

Fàbregas remarcó que «ha sido una decisión compleja y difícil, pero también valiente por el riesgo que se asume. Lo más fácil habría sido dejar ver que pasa y si no se hace, volver a intentarlo. Hace demasiados años que el Nàstic está fuera del fútbol profesional. Todo el mundo pide estar y hay que confirmarlo en el campo».

En este sentido, el presidente del Nàstic destacó que la destitución de Dani Vidal «es sólo por los resultados deportivos» y agradeció «la entrega, el trabajo y la dedicación total y absoluta en todas las categorías que ha formado parte Dani Vidal. Es parte de la historia del club y no tengo ninguna duda que volverá». En los resultados deportivos que dieron paso a la destitución, Fàbregas aclaró que se trata de «la mala dinámica fuera de casa» y los resultados recientes.

Finalmente, el presidente grana destacó que «después del entrenamiento de este martes he comunicado el porqué se ha tomado la decisión a los jugadores. Todos somos culpables, presidente, consejeros, dirección deportiva y jugadores. Tenemos la mejor plantilla de la categoría y así lo creemos. La mezcla de veteranía, juventud e ilusión nos tiene que dar el ascenso».

Javi Sanz lo ratifica

El director deportivo del Nàstic, Javi Sanz, subrayó los motivos planteados por el presidente grana y destacó que «tenemos que ser realistas, todavía no hemos cerrado el play-off y no podemos estar pendientes de nuestros perseguidores. Teníamos poco margen, pero era una decisión que se tenía que tomar para llegar en las mejores condiciones para afrontar un play-off».

Con respecto al cuerpo técnico, Sanz confirmó la continuidad de Juan Vizcaíno como hombre fuerte para Luis César, asimismo de la incorporación de Yuriy Storozhuk como analista. Yuriy ya asumió esta posición en las etapas de Raül Agné e Iñaki Alonso y formaba parte del Plantel Grana.