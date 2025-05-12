Bengalas y cánticos de apoyo: la multitudinaria y cálida despedida de la afición grana a Dani Vidal

Dani Vidal se ha despedido esta tarde del Nàstic de Tarragona, después de ser destituido ayer por la noche a raíz del empate del equipo grana en la visita del Lugo en el Nou Estadi Costa Daurada.

Un grupo de aficionados se ha concentrado en el campo anexo del Nou Estadi para despedir al técnico tarraconense, que hasta ayer dirigía el equipo. El acto ha estado cargado de emotividad, con cánticos de apoyo y muestras de agradecimiento hacia el entrenador que, la temporada pasada, estuvo a punto de alcanzar el ascenso, y que este año mantenía el Nàstic en zona de Play-Off.

Con el rostro visiblemente emocionado, Dani Vidal ha escuchado cómo los seguidores coreaban su nombre. Algunos jugadores de la plantilla presentes, acompañaban los cánticos con aplausos, tal como también lo hacía el mismo. Dani Vidal. También se han encendido bengalas que han intensificado el despido y el ambiente de reconocimiento al técnico.