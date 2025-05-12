Juan Vizcaíno será la mano derecha de Luis César Sampedro en el Nàstic

Juan Vizcaíno al lado del Cholo Simeone en su etapa en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid.EFE

Después del cese de Dani Vidal en el banquillo del Nàstic y la contratación de Luis César Sampedro para dirigir el equipo, el Nàstic va viendo la confección del equipo de cara al futuro. Con la salida de Dani Vidal, Ivan Moreno ha anunciado hoy que tampoco continuará en el banquillo grana y su sustituto será, tal como ha adelantado el Diari de Tarragona, Juan Vizcaíno.

Vizcaíno, que se incorporó al cuerpo técnico de Dani Vidal durante esta temporada, dará un paso adelante para acompañar al héroe del último ascenso grana a Primera, Luis César, y ser su mano derecha de cara al tramo final de temporada.

Vizcaíno defendió la camiseta del Nàstic, como jugador, en más de 100 partidos oficiales. Como entrenador, fue el segundo de Santi Coch en el banquillo de La Pobla de Mafumet y posteriormente formó parte del staff técnico del 'Cholo' Simeone en el Atlético de Madrid durante 8 temporadas, conquistando varios títulos.