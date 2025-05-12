El Nàstic destituye a Dani Vidal y se encomienda a Luis César Sampedro para alcanzar el ascenso

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Luis César Sampedro es el nuevo entrenador del Nàstic de Tarragona: El Consejo de Administración movió ficha ayer por la noche y comunicó la destitución del hasta ahora técnico grana. Dani Vidal se encomienda al técnico gallego, que cumplirá su tercera etapa en el club, para alcanzar el reto del ascenso de la categoría.

Después del empate a 2 en el Nou Estadi contra el Lugo, la dirección grana ha decidido poner fin a la etapa de Dani Vidal en el banquillo grana. Aunque el Nàstic se mantiene en posiciones de play-off, el hecho de haber perdido oportunidades para el ascenso directo con las derrotas en León y Andorra y el golpe que supuso el empate en el último minuto contra el conjunto gallego el ábado ha provocado el cambio en el banquillo. Ahora, a dos jornadas para el final de la categoría, Luis César cogerá las riendas del equipo para alcanzar la gesta. César ha firmado para lo que queda de temporada y también para la siguiente, la 2025-2026.

El técnico de Vilagarcía de Arousa tiene el nombre registrado en la historia del Nàstic. Luis César Sampedro fue el entrenador que alcanzó el histórico ascenso a Primera División ahora hace casi 20 años, el curso 2005-2006, una temporada milagrosa que todavía está en el recuerdo de muchos nastiquers. Además, Luis César también cumplió una segunda etapa en Tarragona en 2010. Entonces, el Nàstic lo llamó para sustituir a César Ferrando y certificó la permanencia en la categoría. Aparte de los 94 partidos como técnico tarraconense en dos etapas, Luis César también sumó dos ascensos en la categoría de plata: 2003-2004 con el Racing de Ferrol y el curso 2013-2014 con el Albacete; y en la máxima categoría con el Real Valladolid, el más reciente, la campaña 2017-2018. Su último equipo como entrenador fue, curiosamente, el CD Lugo, donde dirigió 8 partidos la temporada 2020/2021.

La dirección grana se ha encomendado a Luis César para repetir la historia y luchar por el ascenso de categoría. De momento, el reto del gallego será certificar primero el play-off, un objetivo que está sólo a una victoria de distancia. El martes, el técnico gallego realizará el primer entrenamiento con el equipo grana y se estrenará este sábado contra la Gimnástica Segoviana a domicilio.

Dani Vidal cierra la etapa

El técnico tarraconense cierra una etapa de tres temporadas a las órdenes del primer equipo del Nàstic y 14 dentro de la entidad grana, empezando en el infantil B hasta el banquillo del primer equipo. Dani Vidal aterrizó en el banquillo grana el 27 de febrero del 2023 para sustituir a Iñaki Alonso. Aquel curso fue el segundo entrenador tanto de Raül Agné como del mismo Iñaki Alonso. Entonces, Dani Vidal consiguió 6 victorias 4 empates y 3 derrotas que levantaron un equipo que estaba muerto y junto al descenso de categoría, para alcanzar el objetivo de la permanencia y la clasificación en la Copa del Rey.

El curso pasado, que fue el primero planificado desde el verano, se quedó a las puertas del ascenso después de una temporada mágica con 20 victorias, 10 empates y 8 derrotas. El conjunto grana mostró una fiabilidad que lo mantuvo líder durante el primer tramo de curso, aunque en la segunda vuelta, el proyecto del Deportivo de la Coruña, con un equipo superior en nombre y en presupuesto acabó con el ascenso directo. Los grana entraron al play-off en segunda posición y superaron partidos difíciles como la eliminatoria contra el Ceuta. Finalmente, después de una gesta, el sueño del ascenso se acabó en la prórroga contra el Málaga en el Nou Estadi.

Después de este golpe duro a nivel anímico, Dani Vidal lideró el proyecto manteniéndolo siempre compitiendo en la parte alta de la clasificación, pero lejos de la primera posición que daba el ascenso directo. El hecho de desperdiciar oportunidades que podrían haber acercado al Nàstic a esta posición, como la derrota contra la Cultural Leonesa y, la más reciente, contra el Andorra, fueron sensibles y la dinámica reciente de una victoria en los últimos cuatro partidos han provocado el cambio en el banquillo.