El Nàstic presenta oficialmente en los últimos cinco fichajes

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona ya ha presentado oficialmente los últimos cinco fichajes de este mercado de verano. Dani Rebollo, Nil Jiménez, Álex López, Álex Jiménez y Biel Vicens han desfilado este mediodía en el Nou Estadi Costa Daurada para hacer las primeras declaraciones con la camiseta grana, aunque algunos de ellos ya han debutado con el primer equipo.

El portero Dani Rebollo es el que lleva más tiempo con el grupo. Rebollo proviene del Zaragoza y destacó que llega al Nàstic para «dar el máximo, añadir más competencia y aportar mi granito de arena para alcanzar el objetivo». El portero también destacó que «la presencia de Manuel Oliva ha sido una de las razones para venir. Soy un chico joven, pero con experiencia a categorías profesionales y lo que quiero ahora mismo es una persona que me ayude a mejorar y con 'Oli' sé a ciencia cierta que lo haré».

Álex López ha sido uno de los fichajes más prometedores de el conjunto grana. Con más de 100 partidos a las categorías profesionales en la espalda, se perfila como un jugador que tiene que ser importante en la plantilla. De hecho, él mismo ha destapado que fue una de las prioridades del Nàstic en verano porque «contactaron conmigo a la primera semana de mercado de verano, incluso antes del play-off de ascenso del Nàstic y pensé que era pronto. En las últimas semanas se aceleró todo un poco y no me lo pensé». En este sentido, añadió que «desde que me marché a Grecia mi idea era volver, reengancharme a la liga española y demostrar al jugador que puedo llegar a ser». Con todo, señaló que «no estoy a mi mejor nivel, porque he entrenado un mes y medio menos que los compañeros», pero se describió como «un jugador que aporta personalidad con la pelota y mucho dinamismo. Me siento rápido en la presión y bono en el posicionamiento sobre el terreno de juego, eso suple el hecho de que no sea corpulento y que se me vea menos en los duelos». López destacó que «somos un proyecto ambicioso que quiere subir» y pide calma porque «se tiene que ir trabajando en el día a día».

Con respecto a Biel Vicens, el joven mediocampista llega cedido del Barça Atlético. Vicens ha destacado que «es un reto muy ilusionante y nuevo para mí, porque estoy acostumbrado en vestuarios de juveniles». Además, apuntó que «soy un jugador polivalente y me siento cómodo tanto jugando de interior como el lateral derecho e izquierdo».

El delantero Álex Jiménez llegó al último día de mercado después de llegar traspasado del Villarreal C. Jiménez, jugador de la selección española sub 16 y 19 en el pasado, que tiene contrato para las dos próximas temporadas, ha apuntado que «es un gran paso adelante a mi carrera y estar aquí me ayudará a crecer». Jiménez señaló que «me defino como un delantero-extremo que le gusta hacer goles, de hecho creo que me va bien».

Finalmente, Nil Jiménez ha cerrado las presentaciones. El lateral izquierdo vuelve al Nàstic después de un año en la Ponferradina. Además, tiene el recuerdo fresco de la final de Vigo, a la cual el equipo, semillas de Raül Agné, llegó gracias a un gol del lateral a las semifinales contra el Racing de Ferrol. Nil ha subrayado que «la tercera es la buena. Vengo a cumplir el objetivo que se quedó a según el año pasado». «Me encuentro un Nàstic con un perfil de jugadores similares a lo que dejé, conozco al míster, sé cómo juega y quiero aportar».

Te puede interesar: