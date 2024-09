La contundencia defensiva, la asignatura que tiene que mejorar el Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona dio un paso adelante a nivel de juego. Con todo, todavía arrastra un pecado que ha forzado que el equipo empiece la temporada con dos empates consecutivos: la falta de contundencia defensiva.

Lo que la última temporada fue una de las mayores virtudes, este año es una asignatura pendiente. En estos dos primeros partidos de liga el Nàstic ha recibido dos goles evitables para sumar dos empates consecutivos en casa. Contra el Ourense, un centro no muy potente recorrió el área sin que ningún jugador grana lo supiera sacar con decisión antes de que Carbonell lo atrapara. Por otra parte, contra el Sestao River, Etxaniz igualó el encuentro –cuatro minutos después del gol de Gorostidi- en un córner que remató completamente solo, una situación más que extraña teniendo en cuenta que el referente vasco destaca especialmente por ser un killer y que el conjunto grana, el año pasado, era un especialista en las acciones en pelota parada. Los dos goles neutralizaron los esfuerzos del Nàstic por adelantarse en el marcador y también aplacaron los ánimos locales, impidiendo la reacción.

Les comparaciones siempre son odiosas. El año pasado, el Nàstic no recibió dos goles hasta la octava jornada, cuando perdió por primera vez contra el Fuenlabrada. Esta temporada, la sensación que han dejado los dos partidos en casa es que con pocos esfuerzos se hace mucho daño al equipo. En este sentido, Dani Vidal destacó en rueda de prensa que la contundencia defensiva es una calidad que se trabaja y no se tiene o se deja de tener según los perfiles de la plantilla: Hacer a un partido perfecto en defensa es muy complicado, pero trabajaremos para que así sea. De hecho, si no fuera por el córner, Varo se habría marchado sin hacer prácticamente ninguna intervención».

Afilar las espadas

Hay dos caminos posibles para paliar esta fragilidad defensiva. El Nàstic del año pasado marcaba poco, pero era capaz de sufrir y aguantar el resultado. Pero también se puede suplir esta fragilidad defensiva a base de goles.

El domingo, el Nàstic tuvo oportunidades más que suficientes para llegar al descanso con dos o más goles de ventaja en el marcador. En este sentido, Vidal apuntó que «el portero rival ha tenido 4 o 5 paros de mucho mérito. Es verdad que quizás podríamos haberlas finalizado mejor y trabajaremos en este aspecto, pero el rival también juega». Además, el técnico añadió que no se muestra preocupado en el gol porque «en una situación normal, las ocasiones que hemos generado acaban con gol, así que tenemos que mantener este ritmo de aproximaciones». Uno de los protagonistas del partido en el área rival fue Antoñín. El punta llegó con la intención de mostrar su potencial y el domingo se vio su frustración para errar en los metros finales.

Es la segunda jornada y hay margen de crecimiento. En una semana el juego mejoró. Ahora la tarea pendiente es sumar contundencia a las dos áreas. Primero, hace falta volver a alzar el muro defensivo que fue el orgullo grana de la última temporada y, después, afilar la espada del ataque.