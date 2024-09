Dani Vidal, a la espera de poder contar con el cien por cien de la plantilla

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Este inicio de la temporada del Nàstic no está siendo nada fácil y no por los resultados, sino por la disponibilidad de la plantilla. En estas dos primeras jornadas de liga, el técnico, Dani Vidal, no ha podido contar con el 100% de los jugadores y ha visto cómo la versatilidad de la plantilla ha sido disminuida por diferentes motivos. Hasta cuatro jugadores no estuvieron a su cien por cien. Uno de estos, sin embargo, fue Álex López, quien pudo debutar jugando sus primeros 19 minutos con la camiseta grana.

La zona ofensiva del equipo ha sido la más perjudicada. David Concha cumplió contra el Sestao River el segundo partido de sanción de los 12 que le impuso la Real Federación Española de Fútbol. Sin el de Santander, Mario Rodríguez ha sido el único as bajo la manga para suplir desde el banquillo a Jaume Jardí y a Víctor Narro. De hecho, en la primera jornada, el lateral Nil Jiménez tuvo que actuar en esta posición.

Con todo, Jardí y Narro se intercalaron para jugar los 90 minutos. El primero lo hizo contra el Ourense y el segundo contra el Sestao River. Concha no volverá hasta noviembre y, cuando lo haga, tendrá su pretemporada personal después de meses alejado de los campos de fútbol. En la delantera no ha habido recambios en las dos primeras jornadas. Antoñín y Pablo Fernández fueron titulares y Marc Fernández actuó de punta de refuerzo.

Esta situación se revertirá con Álex Jiménez. El delantero, ex del Villarreal C, fichó por el Nàstic el viernes, el último día de mercado. El sábado hizo la primera sesión con el resto de la plantilla así que, aunque estuvo en el banquillo contra el Sestao River, no era una opción por la falta de entrenamientos con el equipo. Esta situación es la misma para el mediocampista Biel Vicens, quien llegó cedido del Barça el mismo día que Álex Jiménez.

Finalmente, en la defensa se ha echado de menos la opción de Gorka Pérez. El central todavía no ha podido debutar con el Nàstic después de sufrir unas molestias físicas que le dejaron fuera en la jornada inaugural. La última semana se incorporó con normalidad a los entrenamientos y el domingo estaba listo para jugar, pero contó con menos rodaje que el resto.

Álex López debuta y promete

Una de las piezas importantes del medio del campo que también se ha visto afectado por esta situación es Álex López. El mediocampista pudo debutar jugando sus primeros 19 minutos contra el Sestao River. Con todo, Vidal avisó en rueda de prensa que todavía no está a su 100%. López aterrizó en Tarragona en el tramo final del mercado de verano y, desde entonces, ha realizado su pretemporada particular a manos de Jordi Abella.

Con todo, el pasado domingo pudo debutar y dio buenas sensaciones. López se convirtió en el referente en medio del nerviosismo del que se impregnó el equipo después del gol de Etxaniz. Vidal destacó en rueda de prensa que «nos aporta dinamismo con pelota y sin. Los fichajes son para eso, para que den un plus al equipo». De esta manera, se espera que la adaptación de todos los jugadores recién llegados sea más rápida y puedan estar preparados contra el Amorebieta este domingo.