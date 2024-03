Nàstic-Deportivo: la mejor defensa contra el mejor ataque de la categoría

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic y el Deportivo se enfrentarán el domingo a las 12 en uno de los duelos más esperados de la temporada en el Nou Estadi. Será un duelo entre los dos equipos más en forma de la categoría, entre el líder contra el aspirante y entre el mejor ataque contra la mejor defensa de la categoría. Desde el miércoles que cuelga el cartel de entradas agotadas en can Nàstic y se espera un duelo con más de once mil personas en las gradas. En definitiva, un ambiente de final que no tendrá ni Dani Vidal y tampoco a Imanol Idiakez en el banquillo por expulsión.

El Deportivo llega a Tarragona en la cúspide de su potencial de esta temporada. Después de acumular una racha de siete victorias consecutivas, los gallegos se encuentran, por primera vez, líderes de Primera Federación a un punto del Nàstic. Esta era la posición que se esperaba de un equipo con el potencial más grande de la categoría a nivel de calidad de su plantilla y de presupuesto. El camino para conseguirlo no ha sido fácil para los gallegos, de hecho, llegaron a dormir en posiciones de descenso en la primera vuelta, pero gracias a un 2024 casi perfecto han llegado a mostrar su poder.

En los últimos cinco partidos, los de Imanol Idiakez han dominado con mano de hierro anotando cuatro o más goles por partido. Asimismo, suman 21 dianas en cinco duelos y, aunque en esta cifra han intervenido nueve jugadores diferentes, hay un protagonista que destaca sobre el resto: Lucas Pérez. Hace un año, el delantero de la Coruña estaba jugando en Primera División y decidió volver a su club de origen para poner su nombre en la historia. Desde entonces, su talento ha liderado al equipo y, este año, acumula nueve goles y dieciséis asistencias. Pérez está presente en todos los ataques del Deportivo y está especialmente acertado en los últimos cinco duelos, en los que ha marcado y ha asistido de manera consecutiva.

Esta temporada su jugador revelación es David Mella. El joven jugador del plantel coruñés se ha hecho un puesto en el once inicial gracias a su velocidad explosiva y acierto. De esta manera, se ha convertido en un puñal por la derecha especialmente afilado en las transiciones. Con todo, casi todos los jugadores del ataque muestran cifras a tener en cuenta. Iván Barbero, delantero titular y ex del Osasuna Promesas, acumula 6 goles. Los mismos que Davo, habitualmente suplente, y experto en salvar partidos marcando el gol de la victoria como revulsivo. A este talento se suma el de Yeremay y Hugo Rama.

De cara al duelo del domingo, el Deportivo recupera calidad en el centro del campo con Salva Sevilla y también en la defensa con Pablo Martínez, el autor del único gol del duelo contra el Nàstic en Riazor. De hecho, Martínez y Pablo Vázquez, centrales habituales, suman 7 goles esta temporada en jugadas a pelota parada. Los grana tendrán que hacer frente a todo este potencial ofensivo en un duelo sin Gorostidi y Jardí por sanción y con la duda de Iker Recio, por lesión.