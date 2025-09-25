Marcos Baselga vuelve de lesión para saciar la necesidad de gol del Nàstic

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

La defensa del Gimnástico de Tarragona hace aguas en este inicio de temporada. Pero la delantera tampoco ayuda. Los delanteros granas sólo han marcado tres goles en cuatro partidos, dos de los cuales de Jaume Jardí contra el Betis Deportivo. Unas cifras que tienen que mejorar y, para conseguirlo, la vuelta de Marcos Baselga de una lesión fibrilar al isquiotibial puede ser el inicio de la solución.

El delantero aragonés hizo una temporada excepcional el curso pasado con el CD Arenteiro, marcando 12 dianas. Este rendimiento despertó el interés de grandes equipos de la categoría, pero el Nàstic fue el más hábil y se hizo con los servicios de Baselga. Fue uno de los fichajes más celebrados por la afición y que más animaron la parroquia después de la marcha de Pablo, Antoñín y Narro. El inicio del de Zaragoza al club fue bueno, con goles en los amistosos contra el València Mestalla y el Real Zaragoza. En una pretemporada con muchas incorporaciones y donde todo el mundo quiere demostrar su valía, el delantero lo estaba consiguiendo y apuntaba a la titularidad, pero las molestias al isquiotibial derecho echaron por el suelo los planes.

Cedric asumió la titularidad y se ha convertido en la referencia ofensiva del Nàstic en los primeros partidos, todo y que con luz y sombras. El nigeriano generó peligro en los dos primeros encuentros, pero no vio portería y en el tercero, contra el Atlético Sanluqueño, arrancó en el banquillo. Una primera parte desastrosa del equipo lo hizo entrar a la media parte y Cedric vio portería por primera vez al curso. La diana lo hizo devolver al once al Nueve Cerdeña, pero las ocasiones que tuvo no las aprovechó.

Jiménez no ve gol

La otra referencia al ataque en el inicio de liga ha sido Alex Jiménez, que ha sumado tres titularidades consecutivas. El murciano rindió muy bien contra el Betis Deportivo, provocando un penalti y haciendo una asistencia. Ahora bien, en los últimos dos partidos ha fallado ocasiones claras y todavía no ha visto portería. Delante de este escenario, la vuelta de Baselga al once puede hacer saltar uno de los dos puntas. Dependerá de Luis César y del dibujo que quiera establecer para el partido contra el Eldense. En un 4-4-2 Cedric y Baselga podrían funcionar, con el nigeriano fijando a los centrales y el aragonés corriente en el espacio. O el técnico gallego puede apostar para el 4-2-3-1 con Jiménez en la banda y Baselga como único punta.