La apuesta continúa: Rebollo vuelve a ser el portero titular del Gimnàstic

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Una de las dudas que ha rondado la cabeza de Luis César y de toda la afición grana desde el inicio de temporada ha sido la de la portería. Para sorpresa de algunos, el técnico gallego expresó que apostaría en los primeros partidos por Toni Fuidias para comprobar qué le puede ofrecer el portero gerundense. Este test duró tres partidos y el pasado sábado César cambió y decidió devolver la titularidad a Rebollo. Así, parece que la incógnita en la portería grana está resuelta.

El ex del Real Madrid tuvo actuaciones sobrias en los dos primeros encuentros, pero no excepcionales. El de Berga tiene buena planta y un buen juego de pies, pero sus salidas fuera de los tres palos dieron más de un susto a la afición y no acabó de convencer. Sin embargo, Fuidias repitió titularidad en la tercera jornada contra el Atlético Sanluqueño. Un partido desastroso por parte de todo el equipo, pero donde el portero también quedó marcado negativamente. Una falta de decisión en el primer gol y un error de alevín en el segundo, que entró por el primer palo, acabaron de resolver la duda de César. Se entiende que, después de tres jornadas, el entrenador de Vilagarcía de Arousa ya sabe qué le puede ofrecer el portero de Berga.

El partido de Dani Rebollo en Gràcia fue solvente, con alguna parada de mérito y buenas pasadas hacia los delanteros. Hay que destacar también una mala salida en el segundo gol de Jordi Cano, que se deshizo del portero aragonés como quiso. Este duelo entre dos porteros en la portería grana ya se vivió la temporada pasada. Y el resultado fue igual.

Dar seguridad

Luis César, igual que Dani Vidal, acabó apostando por el portero de Lepe en detrimento de Alberto Varo. Retoño acumuló 17 partidos disputados a la liga regular el curso pasado, encajando 20 goles y manteniendo la portería a cero en cuatro ocasiones. Unos registros que se tendrán que mejorar esta temporada si se quiere aspirar al ascenso directo. La defensa no ha arrancado bien la liga y dar seguridad en la portería, dejando atrás los cambios de cromos, puede ser el primer paso para fortalecerla y empezar a registrar porterías a cero.